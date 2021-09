„Vera“ startet mit André Rieu und Melissa Naschenweng in die neue Saison

Neue Ausgaben ab 10. September freitags um 21.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mit André Rieu und Melissa Naschenweng eröffnet „Vera“ am Freitag, dem 10. September 2021, die neue Saison ihrer Talkshow:

Der Walzerkönig und die Erfolgssängerin sind um 21.20 Uhr in ORF 2 zu Gast bei Vera Russwurm, geben private Einblicke und erzählen über ihre einzigartigen Karrieren.

Geigenvirtuose, Walzerkönig und Weltstar André Rieu

André Rieu begeistert Fans jeder Altersgruppe und Nationalität. Seit mehr als 30 Jahren tourt der charismatische Niederländer mit seinem Orchester quer durch alle Kontinente – für eine Stadion-Tournee ließ er sogar das Schloss Schönbrunn als Kulisse in Originalgröße nachbauen. Seine jüngste Welttournee hätte ihn auch nach Wien führen sollen, doch dann kam Corona. Bei Vera erzählt der zweifache Vater von der Zeit ohne sein Publikum in seinem Schloss in Maastricht. „Ich habe mit dem Backen begonnen. Und – um nicht zuzunehmen – für die gesamte Straße, in der ich wohne, gebacken.“ Rieu erzählt außerdem, wie es ihm gelungen ist, trotz fehlender Auftritte sein 120-köpfiges Orchester zu erhalten: „Ich habe bisher keinen Musiker entlassen müssen.“ Der Walzerkönig, der in seiner Karriere mehr als 40 Millionen CDs und DVDs verkauft hat, gibt einen Ausblick auf seine Österreichkonzerte im November und erzählt bei Vera Russwurm ganz offen, wem er seine Weltkarriere zu verdanken hat: Seiner Frau Marjorie. Seit 45 Jahren sind die beiden glücklich verheiratet: „Ohne sie wäre ich in der Gosse gelandet, sie war der erste Mensch, der wirklich an mich geglaubt hat.“

Melissa Naschenweng – erstmals gemeinsam mit ihrem Vater, ihrem großen Förderer

Die 31-jährige Kärntnerin Melissa Naschenweng, Superstar in der Volksmusik- und Schlagerwelt, kommt gemeinsam mit ihrem Vater Andreas zu Vera Russwurm. Er hat ihr unzweifelhaft zu ihrer steilen Karriere verholfen, beginnend mit Unterricht an der Steirischen Harmonika. Bei Vera sprechen die beiden über ihr Leben am Bergbauernhof ebenso wie über Ehrgeiz und Disziplin, sowie die große Liebe zueinander. Die Amadeus-Preisträgerin wird in der Show ihren Song „G‘fühl“ performen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at