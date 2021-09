Neue Folgen: „Was gibt es Neues?“ fragt nach dem „Arztfenster“

Mit Kristan, Marold, Seidl, Wieser und Gernot – am 10. September in ORF 1

Wien (OTS) - Prächtig erholt und ebenso gelaunt melden sich Oliver Baier und sein Rateteam am Freitag, dem 10. September 2021, um 21.55 Uhr in ORF 1 mit einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ aus den Ferien zurück! Das Thema diesmal: „30 Jahre CliniClowns“. Und so rätseln Alex Kristan, Eva Maria Marold, Gery Seidl, Vitus Wieser und Viktor Gernot unter anderem darüber, was wohl ein „Arztfenster“ sein könnte.

Die Promifrage kommt von Österreichs „goldener“ Rad-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer – sie möchte wissen, was man im Sport unter einer „klebrigen Flasche“ („sticky bottle“) versteht?

