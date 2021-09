Österreichisch-deutsches Zukunftsbündnis

Merkur Versicherung und die Bayerische starten grenzüberschreitende Partnerschaft

Graz, München (OTS) - Die Grazer Merkur Versicherung verstärkt ihre länderübergreifenden Aktivitäten und startet mit der Bayerischen eine exklusive Partnerschaft mit Fokus auf nachhaltiges Investment. Neben der Beteiligung am klimafreundlichen Sachwerte-Fonds der Pangaea Life, der Nachhaltigkeitsmarke der deutschen Versicherungsgruppe, wollen die Traditionsversicherer Synergien nutzen, Know-how-Transfer vermehren und gemeinsam Talente fördern.

Die Merkur Versicherung setzt den nächsten Zukunftsschritt und blickt dabei über die Ländergrenzen hinweg: Gemeinsam mit der deutschen Versicherungsgruppe die Bayerische schmiedet die Grazer Versicherung ein transnationales Bündnis, das mit dem Investment in den 2017 von Aquila Capital und der Bayerischen aufgesetzten Sachwerte-Fonds im Bereich der erneuerbaren Energien den eingeschlagenen nachhaltigen Weg weitergeht.

Der älteste Versicherer Österreichs und der Münchner Traditionsversicherer planen durch ein Mitarbeiteraustauschprogramm außerdem eine gemeinsame Talentförderung, um über Ländergrenzen hinweg gegenseitig voneinander zu lernen. Beide Unternehmen freuen sich auf den länderverbindenden Dialog, den Austausch von Know-how und die daraus entstehenden Mehrwerte für Kunden und Vertriebspartner.

„Mit der Merkur Versicherung haben wir einen Partner in Österreich gefunden, der kaum besser zu unserer eigenen DNA passen könnte“, sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische. Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Bayerischen ergänzt: „Uns verbindet die ganzheitliche Vision, den Schadenfall für unsere Kunden am besten gar nicht erst eintreten zu lassen. Bedingung dafür ist auch ein gesunder Planet. Umso mehr freut es uns, dass die Grazer Kollegen mit ihrem Investment in den Pangaea Life Fonds für effektiven Klimaschutz einstehen.“

„Wir verbinden mit diesem Schritt das Beste aus zwei Welten. Die Zusammenarbeit vereint die Expertise der Bayerischen im Bereich der Lebensversicherung mit unserem Know-how in der Krankenversicherung, angetrieben von einer ambitionierten Nachhaltigkeitsstrategie, die uns beide auszeichnet. Wir freuen uns auf einen Länderdialog mit einem Partner, der uns auf vielen Ebenen bereichert“, so Ingo Hofmann, Vorstandsvorsitzender der Merkur Versicherung.

Seit Oktober 2020 ist die Merkur Versicherung mit ihrer fondsgebundenen Lebensversicherung GreenLife am heimischen Markt aktiv. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen wird nur in Unternehmen investiert, die einen positiven Beitrag für Umwelt und Soziales erbringen: in den Bereichen Ressourcenschonung, Recycling und Klimaschutz. Die Anlagestrategie wird durch die Kapitalexperten der Metis Invest GmbH entwickelt und laufend angepasst.

Auf dem deutschen Versicherungsmarkt zählt Pangaea Life zu den Pionieren für nachhaltige Versicherungslösungen. Der Fonds investiert ausschließlich in konkrete Sachwert-Anlagen aus dem Sektor der erneuerbaren Energien und ermöglicht es Kunden, Rendite und messbaren Klimaschutz durch nachhaltige Direktinvestments fernab der Börse zu vereinen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jürgen Pock | Pressesprecher

Merkur Versicherung AG

Tel.: +43 316 8034-2429

Mobil: +43 664 4500936

E-Mail: juergen.pock @ merkur.at