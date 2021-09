Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 10.9.: Der Logistik-Perfektionierer

Wien (OTS) - Volker Obermayr spricht mit Knapp AG Chef Gerald Hofer über die smarte Automatisierung komplexer Lieferketten – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 10. September um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Knapp AG zählt weltweit zu den Spezialisten für maßgeschneiderte Logistikanwendungen – von der Produktion bis zur Verteilung. Das Unternehmen mit der Zentrale in Hart bei Graz fertigt vor allem Anlagen sowie Software für die Branchen Fahrzeugindustrie, Pharma, Lebensmittel und Bekleidung. Auch aufgrund der Digitalisierung stehen die Zeichen im familiengeführten Unternehmen auf Expansion. Volker Obermayr spricht mit Vorstandschef Gerald Hofer über die Folgen von Corona und über die Optimierung der vernetzten Distribution und die Folgen für die Konsumenten.

