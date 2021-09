Allianz Bildungsmedien Österreich zur Urheberrechtsnovelle: Ausgewogenheit prägt Gesetzesentwurf

Anbieter von österreichischen Bildungsinhalten erinnern an notwendige Vielfalt bei Unterrichtsmitteln

Wien (OTS) - „Der vorliegende Entwurf der Urheberrechtsnovelle des Justizministeriums ist durchaus ausgewogen. Er unterstützt die wirtschaftliche Position und den gesellschaftlichen Auftrag der Bildungsmedienunternehmen speziell im Bereich der Schule und des Unterrichts“, so Markus Spielmann, Präsident der Allianz Bildungsmedien Österreich (ABÖ) und Geschäftsführer des Helbing Verlags.

„Bildungsmedien werden immer multimedialer, digitaler und flexibler, die Investitionsanforderungen steigen. Im Lichte dieser rasanten Entwicklungen und der allumfassenden Lehrplanänderungen brauchen wir vor allem Rechtssicherheit“, ergänzt Maximilian Schulyok, Geschäftsführer des Österreichischen Bundesverlag sowie Vorstands-Mitglied der ABÖ, und weiter: „Die Gesetzesnovelle sollte daher die bewährte Partnerschaft zwischen Autoren und Verlagen mit Fingerspitzengefühl und Augenmaß regeln."

Die Vorgaben der EU-Richtlinie werden mit dem Entwurf umgesetzt: „Dieser Richtlinie haben wir uns von Anfang an verpflichtet gefühlt. Einige Ideen zur Novelle, die darüber hinaus gingen, hätten aber unsere wirtschaftliche Existenz und damit die Vielfalt des Angebots für den Unterricht in hohem Maße gefährdet“, so Iris Blatterer, ABÖ-Vorstandsmitglied und Geschäftsführerin der Westermann Gruppe - Verlag E. DORNER GmbH | Verlag Jugend & Volk GmbH | Schubi Spectra Lernmedien GmbH.

ABÖ-Präsident Spielmann abschließend: „Wir als Bildungsmedienanbieter wissen, dass wir zur digitalen Nutzung von geistigem Eigentum in Unterricht und Lehre einen Beitrag zu leisten haben. Im Sinne eines europarechtskonformen Gesamtpakets akzeptieren wir daher diese Lösung unter den im Entwurf genannten Bedingungen, die aber hart an die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit gehen. Die Bildungsverlage sind sich ihrer bildungs- und sozialpolitischen Verantwortung bewusst."

