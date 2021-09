Gelungener Mittwochabend bei RTLZWEI mit "Kampf der Realitystars" und "Love Island" (FOTO)

"Kampf der Realitystars" erreichte 7,3 % MA (14-49 Jahre) und 8,9 % MA (14-29 Jahre)

"Love Island" erzielte 7,4 % MA (14-49 Jahre) und 14,1 % MA (14-29 Jahre)

RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,5 %

Die neunte Episode des RTLZWEI-Unterhaltungsformats "Kampf der Realitystars" erreichte am gestrigen Mittwochabend um 20:15 Uhr 7,3 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre). Beim jungen Publikum (14-29 Jahre) erzielte das von Cathy Hummels moderierte Format 8,9 % MA. Bis zu 1,18 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgten die Halbfinalshow, in der Rocco Stark den thailändischen Starstrand räumen musste, während Claudia Obert durch ihre kuriose Schlagzeile direkt ins Finale einzog.

Auch die Liebesinsel verbuchte einen Quotenerfolg: In der Late Prime schlug "Love Island" mit 7,4 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) zu Buche. Die von Sylvie Meis moderierte Datingshow punktete mit 14,1 % MA insbesondere bei der jungen Zuschauerschaft (14-29 Jahre). In der nachträglichen Gewichtung der Zuschauerzahlen legt das von itv Studios produzierte Format regelmäßig um bis zu 20% zu.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,5 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 08.09.2021, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

Über "Kampf der Realitystars"

Am Starstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel "Realitystar 2021". Auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: In jeder Folge reisen neue Stars an - andere wiederum müssen die Sala nach der "Stunde der Wahrheit" wieder verlassen. "Kampf der Realitystars" wird von Cathy Hummels moderiert, produziert wird das Format von Banijay Productions Germany.

