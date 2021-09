„48er-Tandler Lounge“ auf W24 startet in die zweite Staffel

Wien (OTS) - Am 12. September um 20:30 Uhr beginnt auf W24 bereits die zweite Staffel der „48er-Tandler Lounge“. Das Musikformat holt die heimische Musikszene vor den Vorhang, die es in der Corona-Krise besonders schwer hatte, da Live-Auftritte vor Publikum kaum möglich waren. Eine nach wie vor eingeschränkte Event-Szene tut ihr Übriges dazu. Um österreichischen Sound gebührend vorzustellen, startete W24 mit der „48er-Tandler Lounge".



Die Musikstars Niddl und Dennis Jale stellen in jeder Sendung zwei Musikacts vor. „Unter dem Motto #leiwandemusik aus Wien, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht MusikerInnen jeglichen Alters und Genres eine Plattform zu geben wo sich jeder präsentieren kann. Die Vielfalt dieser KünstlerInnen ist so bunt wie ein Regenbogen. Somit passt auch der Nachhaltigkeits-Tempel der 48er als Location perfekt dazu“, freut sich Moderatorin und Musikerin Niddl.



„Mit der zweiten Staffel der „48er Tandler Lounge“ setzen wir eines der kurzweiligsten und interessantesten TV-Musikformate fort, die es derzeit in Österreich gibt. Neben „Wiener Liedkunst“, „#dif Sommertour“, „Wien dreht auf“ und den „Wiener Bühnen“ ist die „48er-Tandler Lounge“ ein weiteres Highlight im breiten Kunst- und Kulturangebot des Wiener Stadtsenders“, ist Michael Kofler stolz, der u.a. diese Kulturschiene bei W24 verantwortet.



Zu Gast in der neuen Staffel sind u.a.: (Band Leader) Peter Legat von Count Basic, Monika Ballwein (Vocalcoach/Starmania) und die Newcomer Leonard Luis.

Ausstrahlungszeiten „48er-Tandler Lounge“: immer sonntags um 20:30 Uhr auf W24 und w24.at.

