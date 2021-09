Einladung zum 67. Österreichischen Gemeindetag am 15. und 16. September in Tulln

SpitzenpolitikerInnen der Republik beim größten kommunalpolitischen Event des Jahres vertreten

Wien (OTS) - Der 67. Österreichische Gemeindetag findet in diesem Jahr am 15. und 16. September in Tulln statt. Die größte kommunalpolitische Veranstaltung des Jahres steht unter dem Motto „Unsere Gemeinden – Pioniere des Fortschritts. Regional. Nachhaltig. Wertvoll.“ Die Spitzenvertreterinnen und Spitzenvertreter der Republik treffen sich am Gemeindetag zum zweitägigen Austausch mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus ganz Österreich.

Zu den Gästen am 67. Österreichischen Gemeindetag zählen unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bundeskanzler Sebastian Kurz, Bundesministerin Klaudia Tanner, Bundesministerin Karoline Edtstadler, Bundesministerin Elisabeth Köstinger, Bundesministerin Leonore Gewessler, Bundesminister Karl Nehammer, Bundesminister Gernot Blümel, Staatssekretär Magnus Brunner, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zum 67. Österreichischen Gemeindetag eingeladen. Aufgrund der vor Ort gültigen Corona-Regeln (Geimpft oder PCR-Getestet) ist der Zutritt nur mit vorheriger Anmeldung und Registrierung unter presse@gemeindebund.gv.at möglich.

Hier ein kurzer Auszug aus dem Programm der beiden Tage:

Mittwoch, 15. September

09:30 Uhr: Eröffnung des Gemeindetages und der Kommunalmesse unter anderem mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

14:00 bis 15:00 Uhr: Expertentalk zum Thema „Digitalisierung & Energiewende – eine Herausforderung für Österreich und Europa“ unter anderem mit Bundesministerin Karoline Edtstadler.

18:30 Uhr: Fach- und Gemeindeabend der Kommunalmesse mit Verleihung des IMPULS-Awards unter anderem mit Innenminister Karl Nehammer und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Donnerstag, 16. September

10:00 Uhr: Haupttagung des 67. Österreichischen Gemeindetages mit Redebeiträgen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz, Bundesministerin Klaudia Tanner, Bundesministerin Elisabeth Köstinger, Bundesminister Karl Nehammer, Bundesminister Gernot Blümel, Staatssekretär Magnus Brunner, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher.

13:00 Uhr: Expertentalk zum Thema „Im Brennpunkt & Erlebniswelten“ unter anderem mit Bundesministerin Elisabeth Köstinger.

18:30 Uhr: Galaabend des 67. Österreichischen Gemeindetages unter anderem mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Weitere Details zu Ablauf und Programm finden Sie auf www.gemeindetag.at

Informationen über den Österreichischen Gemeindebund:

Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung von 2.084 der insgesamt 2.095 österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert damit insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Gemeindebund

Andreas Steiner, BA MA

Pressesprecher

Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18

andreas.steiner @ gemeindebund.gv.at

www.gemeindebund.at