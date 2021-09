Zweiter Ferienspaß für Kinder bei KWG

Schwanenstadt (OTS) - Bereits zum zweiten Mal fanden heuer beim regionalen Energieversorger KWG „Ferien im Betrieb“ für die Kinder und Enkelkinder der Mitarbeiter und Funktionäre statt. Der regionale Energieversorger KWG mit Sitz in Schwanenstadt ist bekannt für seine Familienfreundlichkeit. Gemeinsam mit den Kinderfreunden Salzkammergut hat sich das Unternehmen auch 2021 einiges für die Kinder einfallen lassen.

„Mir persönlich ist es ein großes Anliegen, dass wir unseren Mitarbeitern während der langen Sommerferien mit der Kinderbetreuung unter die Arme greifen,“ erklärt Peter J. Zehetner, Geschäftsführer bei KWG. „Ich selbst bin Vater von vier Kindern und auch für uns ist es eine Erleichterung, dass drei meiner vier Kinder den Ferienspaß genießen können. Und: meine Kinder freuen sich jeden Tag aufs Neue.“

Die insgesamt 16 Kinder im Alter zwischen drei und elf Jahren haben gemeinsam mit den Betreuerinnen der Kinderfreunde Salzkammergut in den zwei Wochen ein großartiges Programm erlebt. Ein Ausflug zum Imker, ein Filzworkshop, der Besuch des Legomobils, die Hüpfburg- und Kinderschminkparty waren die absoluten Highlights neben jeder Menge Spiel und Spaß. „Wir freuen uns, dass KWG bereits zum zweiten Mal das Vertrauen in uns und unsere Betreuerinnen gesetzt hat,“ zeigt sich Natascha Schernberger von den Kinderfreunden Salzkammergut erfreut,“ KWG ist ein Beispiel dafür, dass die Ferienbetreuung auch für kleine Unternehmen eine Möglichkeit bietet, Familien in den Sommerferien zu entlasten.“

KWG wird auch in den nächsten Jahren die Sommerbetreuung vor Ort anbieten. „Zusätzlich werden wir prüfen, ob es für die Herbst-, Semester-, oder Osterferien Bedarf gibt, denn Familienfreundlichkeit ist für uns ein ganz wichtiges Anliegen, das wir sehr ernst nehmen und leben,“ zeigt sich Geschäftsführer Zehetner vom eingeschlagenen Weg überzeugt.

