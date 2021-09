RateGains OPTIMA veröffentlicht MarketDRONE Narratives, um Hoteliers dabei zu unterstützen, schneller auf Marktvolatilität zu reagieren

Dallas, London und Singapur (ots/PRNewswire) - RateGain Technologies, ein Anbieter von SaaS-Lösungen für die Reise- und Hotelbranche, gab heute die Einführung von MarketDRONE Narratives bekannt, einem Update seiner Echtzeit-Rate-Intelligence-SaaS-Lösung für Hotels, OPTIMA. Mit diesem Update möchte RateGain die Art und Weise verändern, wie Revenue Manager täglich planen und mit Marktschwankungen umgehen.

Revenue Manager verbringen täglich viel Zeit mit der mühseligen Beschaffung von Daten und der Ermittlung kritischer Erkenntnisse, die sich auf ihre Marktposition auswirken. Angesichts der zunehmenden Nachfragekanäle, Last-Minute-Reisepläne und der anhaltenden Volatilität müssen Revenue Manager diese Erkenntnisse jedoch so schnell wie möglich auf Abruf erhalten, um ungenaue und unvollständige Analysen und deren Konsequenzen auf die Umsatzmaximierung zu vermeiden.

MarketDRONE Narratives liefert klare, umsetzbare Erkenntnisse, die bei jeder Marktveränderung aktualisiert werden. So wissen Revenue- und Pricing-Manager genau, wie sie ihre Revenue-Strategien für den jeweiligen Tag positionieren müssen, um den Verlust von Marktanteilen zu minimieren und den RevPAR zu steigern. Revenue- und Pricing-Manager sparen damit kritische Zeit: Die Zeit, die sie früher mit dem Sammeln und Analysieren von Daten verbracht haben, können sie jetzt dafür aufwenden, mehr Gäste zu gewinnen und den Umsatz zu steigern.

Narrative werden auf der Grundlage von Änderungshinweisen generiert, wobei eine Mischung aus Vertriebs- und Marktangebotsdaten in Kombination mit Rateneinkaufsdaten über Hotels und OTAs hinweg eingesetzt wird. Die Software generiert personalisierte Einblicke unter Verwendung all dieser Datenpunkte mit individuellen Schwellenwerten für jedes Hotel. Das Hotel kann diese konfigurieren, um die relevantesten Einblicke für die Anpassung seiner Strategien zu erhalten. Um die wichtigsten Erkenntnisse für bessere Strategien zu identifizieren, hat RateGain diese Informationen in Zusammenarbeit mit seinen Kunden und mit Branchenexperten entwickelt.

In den letzten Jahren ist RateGain das Problem der Erfassung und Bereitstellung von genauen Echtzeitdaten für Hoteliers durch Aktualisierungen von OPTIMA wie Pricing Playground und Lightning Refresh angegangen. Angesichts der Volatilität in der Preisgestaltung seit der Pandemie brauchen Hoteliers jedoch nicht nur Echtzeitdaten, sondern auch sofortige Erkenntnisse, die durch Narratives ermöglicht werden.

Harmeet Singh, der CEO von RateGain, kommentiert die Markteinführung wie folgt: "RateGain ist einer der größten Datenaggregatoren in unserer Branche. Wir hören auf unsere Kunden und sie haben uns deutlich gemacht, dass ein Bedarf an der Weiterentwicklung von Rate-Intelligence-Lösungen besteht. MarketDRONE Narratives ist ein Schritt in diese Richtung: Wir gehen einen Schritt weiter in Sachen Innovation und helfen unseren Kunden, jeden Tag schneller zu werden und mehr Umsatz zu erzielen. Wir werden dieses Produkt weiter ausbauen und vertiefen, z. B. durch Einblicke in die Parität und Event Intelligence, damit unsere Kunden auf Knopfdruck alle benötigten Informationen erhalten."

