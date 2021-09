WBNÖ Ecker/Servus zu Maßnahmen des Bundes: Lockdown verhindern ohne Betriebe weiter zu belasten

Wichtige WBNÖ-Forderung nach Veröffentlichung der Coronazahlen nach Geimpften und Ungeimpften wurde umgesetzt.

St. Pölten (OTS) - „Es ist richtig und wichtig, dass unsere Bundesregierung alles tut, um einen weiteren Lockdown zu verhindern, denn das würde die Wirtschaft nicht verkraften“, betonen Wirtschaftsbund Landesgruppen-Obmann WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker und Wirtschaftsbund NÖ Direktor Harald Servus. „Wir begrüßen, dass die Bundesregierung künftig nicht mehr die Gesamtzahl aller Neuinfektionen als Maßstab heranzieht, sondern die Auslastung der Intensivbetten.“

„Nun gilt es aber, besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass unsere Betriebe aufgrund der verschärften Maßnahmen nicht zusätzlich belastet werden“, so WBNÖ Landesgruppen-Obmann Wolfgang Ecker. „Die Eigenverantwortung der Bevölkerung spielt hier eine große Rolle. Unseren Betrieben dürfen nicht noch weitere Kontrollaufgaben auferlegt werden“, so Ecker.

„Eine Steigerung der Impfquote ist nach wie vor das einzige Mittel zur Bewältigung der Pandemie“, so Harald Servus. Allerdings müsse auch darauf geachtet werden, dass der Bevölkerung weiter ein breites und niederschwelliges Testangebot – am besten mit PCR-Tests – zur Verfügung stehe. „Solange die gewünschte Impfquote nicht erreicht wird, müssen wir weiter die Infektionszahlen im verkraftbaren Rahmen halten und auf Testungen setzen“, so Servus.

Derzeit sei die Stimmung unter den niederösterreichischen Wirtschaftstreibenden durchwegs positiv. Das gehe aus einer vom Wirtschaftsbund beauftragten Umfrage des IMAS-Instituts hervor. Allerdings glauben demnach über drei Viertel der Unternehmer nicht daran, dass die für eine Herdenimmunität notwendige Impfquote von 80 Prozent bald erreicht werde. „Hier muss weiter verstärkt auf Bewusstseinsbildung und Anreize für die Impfung gesetzt werden, eine Erhöhung der Impfquote muss weiterhin das vorrangige Ziel sein“, so Ecker und Servus abschließend.

