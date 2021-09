Köstinger: Verbesserter Hochwasserschutz für die Stadt Graz

BMLRT ist wichtiger Finanzierungspartner für Hochwasserschutzprojekte in der Steiermark – so auch am Petersbach.

Graz (OTS) - Heute fand die Eröffnung des Hochwasserschutzes der Bundeswasserbauverwaltung am Petersbach in Graz statt. Es ist eines von mehreren wichtigen Projekten im Sachprogramm Grazer Bäche. „Die Überflutungen der letzten Wochen haben in vielen Regionen Österreichs die zerstörerische Kraft des Wassers mehr als deutlich gezeigt. Sie zeigen aber auch, wie wichtig unsere Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser sind und wie sie wirken. Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus investiert seit vielen Jahren in den Schutz der steirischen Bevölkerung. Alleine seit 2018 haben wir 100 Hochwasserschutz-Projekte in der Steiermark genehmigt. Auch das Projekt am Petersbach wurde maßgeblich von meinem Ressort mitfinanziert. Unsere Investition in der Höhe von 5,1 Millionen Euro sorgt für einen besser geschützten und ökologisch attraktiveren Lebensraum in Graz“, erklärt Bundesministerin Elisabeth Köstinger anlässlich der Eröffnung des Hochwasserschutzes am Petersbach.

„Der steirische Hochwasserschutz wirkt! Durch die umfangreichen Hochwasserschutzmaßnahmen konnten wir im vergangenen Jahr Schäden in der Höhe von mehr als 100 Millionen Euro verhindern und einen wirksamen Schutz für weitere 1.200 Gebäude erreichen. Mit der Eröffnung des Rückhaltebeckens Petersbach schließen wir nun ein weiteres Schlüsselprojekt für den Hochwasserschutz der Landeshauptstadt Graz erfolgreich ab. Auf lange Sicht sind jedoch der Klimaschutz und eine konsequente Raumordnung die besten Schutzmaßnahmen,“ so Landesrat Hans Seitinger.

„Hochwasserschutz ist aktiver Schutz der Bevölkerung und ich habe versprochen diesen Schutz an oberste Stelle zu setzen. Mit den fertiggestellten Rückhaltebecken und Linearausbauten am Petersbach, Zusertalgerinne und Schöckelbach schützen wir im Hochwasserfall über 1.000 zusätzliche Objekte und schaffen gleichzeitig ökologische Ausgleichsflächen für die Natur- und Tierwelt im urbanen Raum. Wir haben schon viel geschafft und bleiben am Ball - noch in diesem Jahr erfolgt der Baustart für weitere wichtige Projekte. Ich bin ich stolz auf das, was wir schon geleistet haben und bedanke mich bei allen, die an der erfolgreichen Umsetzung beteiligt waren,“ erläutert der Bürgermeister der Stadt Graz, Siegfried Nagl.

Schutzprojekt am Petersbach

Das Rückhaltebecken am Petersbach ist in Zusammenhang mit der bachabwärts liegenden Straßenunterführung und den Linear-Maßnahmen oberhalb ein wichtiger Teil des Sachprogrammes Grazer Bäche. Der Petersbach durchfließt stark bebautes Siedlungsgebiet und trat oft mehrmals pro Jahr über die Ufer. Die Bereitstellung von Grundstücken verzögerte das Projekt immer wieder. 2010 und 2015 wurden die ersten Ausbauabschnitte umgesetzt. Die Fertigstellung erfolgte 2021.

Die Gesamtkosten des Hochwasserschutzprojektes belaufen sich auf 10,9 Millionen Euro. Davon finanziert das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 47 %, also 5,1 Millionen Euro.

