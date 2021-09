NEOS zu Grünem Bericht: Bundesregierung fehlt Vision für Neustart in der Landwirtschaft

Karin Doppelbauer: „Wir müssen Innovation und Unternehmertum stärken, indem neue Einkommenszweige in der Landwirtschaft eröffnet und unternehmerische Aktivitäten gefördert werden.“

Wien (OTS) - „Der Grüne Bericht zeigt einmal mehr, dass der Bundesregierung, insbesondere Bundesministerin Köstinger, die große Vision für einen echten Neustart in der Landwirtschaft fehlt“, sagt NEOS-Landwirtschaftssprecherin Karin Doppelbauer angesichts des fortschreitenden Strukturwandels in der heimischen Landwirtschaft, der einen weiteren Rückgang der Betriebe bedeutet und das „Bauernsterben“ weiter vorantreibt. Der Bericht zeigt klar, dass die Einkommen auf niedrigem Niveau stagnieren. „Wir müssen es endlich schaffen, die unternehmerischen Möglichkeiten von Landwirtinnen und Landwirten auszubauen“, urgiert Doppelbauer. Die Bestrebung der Landwirtschaftspolitik müsse daher sein, neue Einkommenszweige zu eröffnen. „Innovation und Unternehmertum müssen gefördert werden, denn wir sehen schon jetzt, dass die Betriebe, die auf neue Geschäfts- und Nischenmodelle setzen, erfolgreicher wirtschaften. So können wir sicherstellen, dass die Bäuerinnen und Bauern auch in 20, 30 Jahren noch von ihrer Arbeit leben können.“

Darüber hinaus, so Doppelbauer, sei aus dem Grünen Bericht erkenntlich, dass es höchst an der Zeit ist, vom türkisen „Agrarnationalismus“ abzukommen und echte Zusammenarbeit mit europäischen Märkten zu realisieren: „Die ÖVP täte gut darin, über den österreichischen Tellerrand zu blicken und den Export in der Landwirtschaft zu stärken. Außenhandel ist und bleibt für Österreich extrem wichtig.“ Ähnliches gelte für die zögerliche Haltung der Volkspartei beim Klimaschutz. „Auch die heimische Landwirtschaft ist vom Klimawandel immer deutlicher betroffen: Dürre, Überschwemmungen, Ernteschäden. Dass die ÖVP da weiterhin am Bremspedal steht und die großen Würfe immer noch auf sich warten lassen, ist für mich vollkommen unverständlich“, sagt die NEOS-Landwirtschaftssprecherin abschließend.

