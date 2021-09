AVISO Medientermin: Wiener Taxis werden elektrisch

Wien (OTS) - Stadt Wien, Wirtschaftskammer Wien und Wien Energie stellen ein Pilotprojekt zu einer völlig neuartigen eTaxi-Ladeinfrastruktur in Wien vor. Im Rahmen einer Pressekonferenz am 14. September geben Peter Hanke, Walter Ruck und Michael Strebl Einblick in das Projekt.

Wer:

- Peter Hanke, Wirtschaftsstadtrat Wien

- Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien

- Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie Geschäftsführung

Wann:

- 14. September 2021, 10 Uhr

Wo:

- WIPARK Parkplatz U3 Erdberg, Im Erdberger Mais 3, 1030 Wien



Es besteht die Möglichkeit für Interviews und Bildaufnahmen. Um vorherige Anmeldung unter etaxi @ wkw.at wird gebeten.

Bitte achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen Sicherheits- und Abstandsbestimmungen, beim Termin gilt zudem die 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet).



Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Kevin Puntschart

Presse und Newsroom

01 51450 1533

kevin.puntschart @ wkw.at

wko.at/wien/presse