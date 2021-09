GOURMET: Erste Lehrabschlüsse als Köchin/Koch in Grazer Betriebsrestaurants

Attraktive Gastronomie-Jobs mit familienfreundlichen Arbeitszeiten in der Betriebsverpflegung

Graz (OTS) - „Wir gratulieren Bettina und Thomas ganz herzlich zum guten Lehrabschluss als Köchin und Koch in zwei unserer Grazer Betriebsrestaurants“, freut sich GOURMET Geschäftsführer Herbert Fuchs über die neuen Fachkräfte in der steirischen Betriebsverpflegung. Die Jung-Köchin und der Jung-Koch haben ihre Lehrausbildung in zwei Betriebsrestaurants in Graz absolviert und bleiben auch nach der Lehre bei GOURMET. „Es sind die ersten beiden Lehrabschlüsse, die wir in diesem Bereich feiern dürfen. Wir haben eine jahrzehntelange Tradition bei der Ausbildung von Lehrlingen in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. Die Lehre direkt in den Betriebsrestaurants unserer Kunden zu ermöglichen, war aber ein neuer Schritt. Eine gelungene Weiterentwicklung der Fachkräfteausbildung bei GOURMET, wie wir heute wissen“, so Fuchs.

Fachkräfte für abwechslungsreiche, aber familienfreundliche Gastro-Jobs gesucht!

Mehr als 400 Gastronomie-Fach- und Hilfskräfte arbeiten in den GOURMET Betriebsrestaurants in ganz Österreich. „Es sind interessante Gastronomie-Jobs – abwechslungsreich, kulinarisch herausfordernd und trotzdem familienfreundlich“, betont Herbert Fuchs. Ohne Schicht- und Wochenend-Dienst, geöffnet vor allem dann, wenn auch die Betreuungseinrichtungen für Kinder zur Verfügung stehen. „Und wir suchen gerade in der Steiermark wieder intensiv nach Verstärkung.“

Fundierte Ausbildung bei GOURMET

Nach dem Lehrabschluss der Grazer Lehrlinge sind es derzeit noch 11 junge Frauen und Männer, die ihre Ausbildung als Koch*Köchin, Restaurantfachkraft, Lebensmitteltechniker*in und Informationstechnolog*in in Individual-Gastronomiebetrieben, der Produktion und der Administration bei GOURMET absolvieren. Ein Teil bereitet sich derzeit intensiv auf die Lehrabschlussprüfungen in den nächsten Wochen vor.

GOURMET bietet für unterschiedliche Begabungen und Interessen fundierte Lehrausbildungen und interessante Jobmöglichkeiten nach der Lehre. Neben gut geschulten Ausbilder*innen gibt es spannende Workshops, Fachschulungen und Teamevents für Lehrlinge, Unterstützung bei der Lehre mit Matura, ein höheres Entgelt bei guten Leistungen sowie Erfolgsprämien für Schulerfolge. Auf Konzernebene wird zusätzlich die VIVATIS-Lehrlings Academy als Weiterbildung speziell für Lehrlinge angeboten.

Fachkräfte gesucht! Jetzt informieren

