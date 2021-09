22. Bezirk: Swing und Jive mit „5 in Love“ im Kultur-Stadl

Zählkarten für 19.9.: 0677/630 19 868, Infos: 0699/180 646 40

Wien (OTS/RK) - Auf Grund des großen Erfolges bei den Konzerten in den Vorjahren stellt sich die beliebte Combo „5 in Love“ heuer wieder im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) ein: Am Sonntag, 19. September, tritt das gefragte Ensemble um 19.00 Uhr auf und bringt voller Schwung mitreißende Swing- und Jive-Rhythmen zu Gehör. Mit erfolgreichen Konzerten im In- und Ausland sowie mit einigen CDs („Swing what you got“, „Brothers In Jive“, u.a.) hat sich die Kapelle einen guten Ruf erworben. Angeführt wird das österreichische Sextett vom US-Sänger Paul Kreshka. Veranstalter des Abends ist der Verein „Kulturfleckerl Eßling“. Der Eintritt ist gratis, Spenden sind willkommen. Die Zuhörerschaft muss Corona-Vorschriften befolgen (3 G-Nachweis, Registrierung, Hygiene, u.a.) und sich Zählkarten besorgen: Telefon 0677/630 19 868. Zählkarten-Bestellungen via E-Mail: reservierung@kultufleckerl.at.

Auskünfte über zukünftige kulturelle Angebote im gemütlichen „Kultur-Stadl Eßling“ erteilt die Obfrau des Vereins „Kulturfleckerl Eßling“, Angela Hannappi, unter der Rufnummer 0699/180 646 40. Anfragen an die Vereinsleitung per E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Musikgruppe „5 in Love“: https://fiveinlove.wordpress.com

Musikgruppe „5 in Love“: http://strutzi.net/5inlove/band/

Verein „Kulturfleckerl Eßling“: www.kulturfleckerl.at

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

