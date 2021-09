Bruck/Leitha: Arbeiten für Fahrbahnsanierung an der L 166 abgeschlossen

LR Schleritzko: Beitrag für schöneres Ortsbild und mehr Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - Die Arbeiten für den zweiten Abschnitt der Sanierung der Landesstraße L 166 (Fischamender Straße) in Bruck an der Leitha wurden abgeschlossen. Im Jahr 2019 wurde bereits der erste Abschnitt umgesetzt und nunmehr konnten die Bauarbeiten für den zweiten Abschnitt abgeschlossen werden. Landesrat Ludwig Schleritzko hat kürzlich gemeinsam mit Bürgermeister Gerhard Weil und Straßenbaudirektor Josef Decker die offizielle Verkehrsfreigabe vorgenommen und betont: „Rund 20 Prozent des niederösterreichischen Straßennetzes sind Ortsdurchfahrten. Die Gestaltung des Straßenraumes prägen die Ortsbilder und sie sind damit Basis für das Wohlfühlen vor der eigenen Haustür und tragen so zur Lebensqualität und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei.“

Die Fischamender Straße wurde im Bereich der Bezirkshauptmannschaft nach dem Abfräsen der Asphaltschichten und mit dem Einbau der neuen Trag- und Deckschicht wiederhergestellt. Auch die Nebenanlagen wurden im Zuge der Straßenbaumaßnahmen von der Straßenmeisterei Bruck an der Leitha neugestaltet. Eine Optimierung der Fußgänger- und Radfahrerübergänge im Bereich des Kreisverkehrs sollen in Zukunft für mehr Sicherheit sorgen. Die Oberflächenwässer werden nun über neue Einlaufgitter abgeführt.

Die Arbeiten für die Fräs- und Heißmischgutarbeiten führte die Firma PORR aus. Die Erneuerung der Asphaltschichten erfolgte in Nachtarbeit am Wochenende, da der Anrainerverkehr in diesen Bereich der L 166 sehr hoch ist. Außerdem war die Befahrbarkeit der Ein- und Ausfahrt für Polizei und Bezirkshauptmannschaft aufrechtzuerhalten. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf etwa 65.000 Euro, wobei rund 55.000 Euro auf das Land und 10.000 Euro auf die Stadtgemeinde Bruck an der Leitha entfallen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

