ORF-III-Schwerpunkt am 13. und 15. September mit Neuproduktion „Der Impfkrieg“ und „Themenmontag – Der Talk“

Außerdem: „MERYNS sprechzimmer: Ganz Österreich geimpft?“, „treffpunkt medizin“ zur Grippeimpfung, „MERYN am Montag“ über Impfung für Kinder

Wien (OTS) - Am 13. und 15. September 2021 präsentiert ORF III Kultur und Information einen Gesundheitsschwerpunkt, der sich – passend zum Schulstart im Westen Österreichs und der Rückkehr der Bevölkerung in den Arbeitsalltag – der Corona-Impfung widmet. Dabei werden sowohl unterschiedliche Aspekte der Impfung – von der Herdenimmunität bis zur Wirksamkeit bei neuen Virusmutationen – behandelt als auch die verschiedenen Positionen von Befürwortern und Gegnern. Zum Auftakt am 13. September stehen die Neuproduktion „Der Impfkrieg“ und „Themenmontag – Der Talk“ zur Frage „Corona – Braucht es eine allgemeine Impfpflicht?“ auf dem Programm.

Montag, 13. September

Den ORF-III-Schwerpunkt eröffnet „MERYN am Montag“ mit dem Thema „Corona – Sollten Kinder geimpft werden?“ (18.45 Uhr):

ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn begrüßt dazu Ingrid Zechmeister-Koss, Leiterin des Bereichs der Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung am Austrian Institute for Health Technology Assessment. Weiter geht es ab 20.15 Uhr mit einem vierteiligen „ORF III Themenmontag“: Zunächst untersucht Medizinjournalist Bernhard Hain in der neuen Dokumentation „Der Impfkrieg“ die aktuelle Lage in Österreich und führt die Argumente in der laufenden Diskussion zusammen. Die anschließenden Produktionen „Der Kampf gegen die Impfmüdigkeit“ (21.05 Uhr) und „Im Netz der Verschwörer“ (21.55 Uhr) thematisieren die Lage in Deutschland. Als Höhepunkt des Abends präsentieren Marlene Kaufmann und Reiner Reitsamer „Themenmontag – Der Talk“ (22.30 Uhr): Gemeinsam mit ihren Gästen Kurt Langbein (Autor und Medizinjournalist), Renée Schroeder (Biochemikerin), Thomas Szekeres (Präsident der Österreichischen Ärztekammer) und Jakob-Moritz Eberl (Kommunikationswissenschafter) diskutieren sie die brandaktuelle Frage „Corona – Braucht es eine allgemeine Impfpflicht?“.

Mittwoch, 15. September

Mit einer neuen Ausgabe von „MERYNS sprechzimmer“ unter dem Titel „Ganz Österreich geimpft?“ (22.30 Uhr) startet der zweite ORF-III-Schwerpunktabend: Der Sommer hat die Corona-Pandemie in Österreich in den Hintergrund rücken lassen. Doch mit Herbstbeginn drängt sich auch die Frage auf, wie sich der Alltag inklusive regulärem Schulbetrieb, internationaler Reisetätigkeit etc. auf den weiteren Verlauf der Pandemie auswirkt und ob das Leben in dieser Form aufrechterhalten werden kann. Bringt die Impfung die erhoffte Stabilisierung? Und welche Rolle könnte eine Impfpflicht spielen? ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn diskutiert mit Expertinnen und Experten über die weitere Entwicklung und Themen wie Herdenimmunität in der österreichischen Bevölkerung oder Wirksamkeit von Impfungen bei neuen Virusmutationen. Danach beschäftigt sich „treffpunkt medizin“ mit der „Grippeschutzimpfung – Sinnvoll oder nutzlos?“ (23.20 Uhr).

Der ORF-III-Impfschwerpunkt im Überblick:

Montag, 13. September

18.45 Uhr: MERYN am Montag: Corona – Sollten Kinder geimpft werden? 20.15 Uhr: ORF III Themenmontag: Der Impfkrieg

21.05 Uhr: ORF III Themenmontag: Der Kampf gegen die Impfmüdigkeit 21.55 Uhr: ORF III Themenmontag: Im Netz der Verschwörer

22.30 Uhr: Themenmontag – Der Talk: Corona – Braucht es eine allgemeine Impfpflicht?

Mittwoch, 15. September

22.30 Uhr: MERYNS sprechzimmer: Ganz Österreich geimpft?

23.20 Uhr: treffpunkt medizin: Grippeschutzimpfung – Sinnvoll oder nutzlos?“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at