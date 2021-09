Donauturm: Zu Gast im Donaubräu

Wien (OTS/RK) - Der Wiener Donauturm, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, bietet neben der besten Aussicht auf Wien auch Gastronomie auf höchstem Niveau. Im Donaubräu mit Gastgarten und Blick auf den Donaupark können Besucher*innen gemütliche Stunden mit Familie und Freunden verbringen und die Atmosphäre des Donauturms auf sich wirken lassen.

Lieblingsplatz für Familie und Freunde

Das Donaubräu ist mit seinem gemütlichen Gastgarten und der luftig leichten Glas-Halle, ähnlich einem Pavillion, der ideale Ort für Feiern mit Familie und Freunden. Hier wird österreichische Küche auf höchstem Niveau geboten und auch das eigens gebraute Turmbier kann in der besonderen Atmosphäre des Donauturms genossen werden.

Egal ob als entspannter Abschluss eines Spaziergangs oder als Ferien- oder Wochenendausflug mitten in Wien: Das Donaubräu ist der perfekte Ort, um die Seele ein wenig baumeln zu lassen!

Besonderes optisches Highlight sind die einzigartigen Kunstwerke von Nicola Verlato, einem italienisch-amerikanischen Künstler des Surrealismus. Seine Werke finden sich hinterleuchtet an der Decke des Pavillons und vermitteln Besucher*innen das Gefühl „top of Vienna" zu sein, auch wenn sie sich im unteren Teil des Donauturms befinden.

Das Speisenangebot im Donaubräu lässt ebenfalls keine Wünsche offen. Geboten werden unter anderem Klassiker der Wiener Küche wie das berühmte Bräu Backhendl, Original Sacherwürstel, Eiernockerl und belegte Brote für den kleinen Hunger.

Bräu Backhendl

Eines der Lieblingsgerichte der Österreicher, das Backhendl, ist das stolze Donaubräu Signature Dish und verspricht Knuspergenuss auf höchster Stufe. Ganz nach Wiener Art wird das Backhendl mit einer köstlichen Bräuremoulade und Zitronenspalten in einem Korb serviert. Als Beilagen stehen klassische Salatvariationen mit Erdäpfeln, Paradeiser oder Rahmgurken zur Wahl. Erfrischend dazu: das eigens gebraute Turmbier oder die Donaubräu-Limonaden.

Mehr Infos: https://www.donauturm.at/de/news-and-events/braeu-backhendl/

Kinderspielplatz im Donaubräu Gastgarten

Kinder brauchen Bewegung und das am liebsten draußen. Spielplätze bieten gute und kostenlose Unterhaltung für Kinder. An der frischen Luft können die Kinder mit ihren Freunden spielen und die Bewegung ist ein tolles Training für den ganzen Körper. Daher gibt es im Donaubräu auch einen Spielpark für Kinder mit Geräten aus Naturstoffen und spielerischen Turngeräten. Zentraler Bestandteil ist das Donaturm Maskottchen „Doni“. Und natürlich gibt es auch für Eltern Entspannungsliegen.

Mehr Infos: https://www.donauturm.at/de/news-and-events/kinderspielplatz-im-donaubraeu-gastgarten/

Der Donauturm – 360 Grad Panorama Blick über ganz Wien

Die Aussichtsplattform des Donauturms in 150 Meter Höhe bietet einen 360 Grad Panorama-Blick über ganz Wien: auf das Donaubecken, den Kahlenberg und Cobenzl, den Wienerwald, den Bisamberg sowie in Richtung Hainburg. Bei guten Sichtverhältnissen hat man einen 80 Kilometer weiten Fernblick über das Umland. Interaktive Panorama-Screens geben in acht Sprachen Auskunft über die umliegenden Sehenswürdigkeiten, auch mehrere Photo-Points stehen für Erinnerungsfotos zur Verfügung. Die verglaste Innen-Terrasse ist das ganze Jahr über bei allen Witterungsverhältnissen geöffnet. Wer die Fernsicht länger genießen möchten, kann dies in einem der Lokale auf den oberen Ebenen tun, dem Turmcafé oder dem Turm Restaurant.

Der Donauturm ist Montag und Dienstag von 11.30 bis 23.00 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 11.30 bis 23.30 Uhr sowie am Samstag und Sonntag und an Feiertagen von 10.00 bis 23.30 Uhr geöffnet. Die letzte Liftauffahrt ist jeweils eine halbe Stunde vor Betriebsschluss). Tickets: Erwachsene EUR 14,50; Senior*innen EUR 11; Kinder EUR 9.

Das Donaubräu ist von Montag bis Sonntag von 12.00 bis 23.00 Uhr geöffnet.

