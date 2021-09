Kick-off zum härtesten Rennen der Welt - World Extreme Run Challenge x BIOGENA

Mit Sepp Resnik und der ersten Startläuferin startet Biogena den Countdown zum extremsten Lauf der Welt

Wien/Kitzbühel (OTS) - Knappe fünf Wochen sind es noch bis Kitzbühel, Österreich und die ganze Welt den Atem anhält. Warum genau, dass teilten Initiator und „Mr. Grenzenlos“ Sepp Resnik mit seinem sports4everybody-Veranstaltungsteam, gemeinsam mit dem Hauptsponsor Biogena, vertreten durch Geschäftsführerin Julia Ganglbauer, im Salon Biogena in Wien. Beim zweiten gemeinsamen Pressetermin stellte er den Hauptsponsor Biogena und dessen Intention sowie den karitativen Partner „Global Family Charity Resort“ rund um Karl G. Polaska-Auer und Österreichs Laufstar und erster WERC-Läuferin Julia Mayer vor. Live zugeschaltet wurden Kitzbühels Bürgermeister Dr. Klaus Winkler und Vizebürgermeister Gerhard Eilenberger.

Nichts für Willenlose – dass die Challenge, die am 16. Oktober 2021 erstmals in Kitzbühel über die Bühne gehen soll, nichts für schwache Nerven sein wird, ist spätesten nach der heutigen Pressekonferenz jedem klar. Der vielleicht außergewöhnlichste Extremsportler der Welt, Sepp Resnik, als Zugpferd der Veranstaltung und die Gesundheitsmarke Biogena als Hauptsponsor begeistern mit Vorfreude auf dieses unvergleichliche Event.

Start und Ziel ist im Kitzbüheler Stadtzentrum beim Rathaus. Von dort geht die Strecke die Hahnenkammstraße hoch. Oberhalb des Zielsprungs geht es in die Originalstrecke der Ski-Weltcup-Abfahrt über alle berühmten Schlüsselstellen (Hausberg, Seidlalm, Steilhang, Mausefalle) bis hinauf zum Starthaus und von dort wieder zurück zum Start-Ziel-Bereich. Gestartet wird im Einzel- oder im 4er-Team-Bewerb. Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren; jede gelaufene Zeit im Team zählt auch für die Einzelwertung. Die Startgebühr von 100 Euro kommt der gezielten Nachwuchsförderung im Sport zugute und ist damit bestens investiert.

Im einladenden Salon Biogena im ersten Wiener Bezirk wurde zum Startschuss gebeten und alle Fragen zum mutigsten Bergrennen der Welt geklärt.

Bei null starten, an Grenzen gehen, Leistung zeigen – im Biogena-Wording: #nolimits

„Wie schon oft in meinem Leben starten ich und alle anderen bei null. Keiner weiß, was die WERC in Kitzbühel bringen wird. Vor uns ist die berühmte Streif, die wir bezwingen müssen. Das ist es. Starten wir los und machen wir aus der WERC auf der berühmtesten Naturstrecke der Welt das beste und extremste Berglaufrennen, das es gibt.“ So sieht Initiator Sepp Resnik der WERC voller Spannung und Tatendrang entgegen. Und er hat recht: Keiner weiß, was das Rennen bringen wird; Aber sicher ist: Jeder, der mitmacht, hat damit sportlich wie mental Großes erreicht, ist über den persönlichen Schatten gesprungen und hat den inneren Schweinehund besiegt.

„Die World Extreme Run Challenge in Kitzbühel wird das krasseste Sportevent überhaupt, wo sich Hobbysportler und Extremsportler gleichermaßen messen und sich und ihre vermeintlichen Grenzen challengen. Ob als starker Einzelkämpfer oder im fantastischen Team-Verband, die WERC wird eine Herausforderung für alle werden. Klar ist, dass jeder, der die Streif bezwungen und das Rennen gemeistert hat, egal in welcher Zeit, mächtig stolz auf sich sein kann. Für uns als Gesundheitscompany gibt es drei Gründe, die WERC als Hauptsponsor zu unterstützen: Erstens wollen wir alle Menschen anspornen, ihr volles Potenzial zu leben und Sport in ihr Leben zu integrieren, zweitens ist uns die Nachwuchsförderung, für die Sepp Resnik und sein sports4everybody-Team steht, ein besonderes Anliegen, welches wir vorantreiben wollen und drittens wollen wir gleichzeitig auf die Wichtigkeit der guten Versorgung mit Mikronährstoffen und gezielter Diagnostik beim Sport aufmerksam machen“, so Julia Ganglbauer über die Beteiligung von Biogena.

Mitmachen und sich fordern

Auch von Biogena werden mutige Mitarbeiter mitlaufen und sich der Streif stellen. Natürlich steht ihnen, wie allen WERC-Teilnehmern beste Versorgung seitens des Biogena-Powerteams zur Verfügung: An Biogena Diagnostics® Points wird am Tag der Tage die Fitness der Läufer und Läuferinnen überprüft, ihre Mikronährstoffversorgung durch das größte Wissenschaftsteam der Branche unterstützt und auch der mentalen Unterstützung durch ein grandioses Publikum sind keine Grenzen gesetzt.

Über die Event-Website www.kitz-extremechallenge.com kann man alle Informationen abrufen und auch auf die Anmeldeplattform zur Nennung kommen. Der Startpreis pro Person beträgt 100 Euro (plus 1 Euro Anmeldegebühr), die direkt in die Nachwuchsförderung fließen.

