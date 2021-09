VÖSI SOFTWARE DAY 2021: Was KI leisten kann

29. September, Wirtschaftskammer Österreich - Motto: „KI für das Engineering & intelligente Unternehmen“

Wien (OTS) - Ganz im Zeichen von Künstlicher Intelligenz (KI) steht der SOFTWARE DAY, der heuer bereits zum fünften Mal am 29. September in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) stattfindet.

„Der VÖSI Software Day ist für mich das Software Highlight des Jahres – hier kommen Vertreter aus der Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung im Bereich der Software Industrie zusammen, um aktuelle Trends zu besprechen und gemeinsam mit Kunden über aktuelle und künftige Entwicklungen zu diskutieren“, freut sich VÖSI Präsident Peter Lieber auf den bereits fünften Software Day, der vom Verband Österreichischer Software Industrie (VÖSI) am 29. September in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) veranstaltet wird. „Dieser Tag ist ganz bewusst nicht hybrid oder online konzipiert – denn es geht um den Menschen und um das Erleben“, stellt Lieber klar.

Welche Modelle und Methoden sind in der Software Industrie bereits entwickelt und im Einsatz? Wie können Unternehmen mit diesen Modellen einen Wettbewerbsvorteil für ihre Mitarbeiter und Kunden generieren? Wer treibt schließlich die Entwicklung wie voran und wo steht die KI-Forschung heute? All diese Fragen werden am Software Day in den drei thematischen Tracks „Business Tools“, „Customer Best Practice“ sowie „Meet the Expert“ behandelt. Zusätzlich werden beim Track „IT-Unternehmertag“ Insights, Tipps und Trends aus erster Hand präsentiert.

Keynotes von KI-Top-Forscher Sepp Hochreiter und TU-Wien Informatik-Dekanin Gerti Kappel



„Deep Learning – the Key to Enable AI“ – zu diesem Thema wird KI-Forschungs-Pionier Sepp Hochreiter, Leiter des Instituts für Machine Learning der Uni Linz und Leiter des AI Labs am LIT (Linz Institute of Technolgy), eine der beiden großen Keynotes am Software Day 2021 halten. Hochreiter wird dabei zeigen, wie Google, Apple oder Audi aktuell auf Deep Learning und Know-how aus Linz setzen. Basis dafür ist die von Hochreiter entwickelte LSTM (Long Short-Term Memory) Technologie. Als weitere Top-Keynote-Sprecherin konnte Gerti Kappel, Wirtschaftsinformatik Professorin und Dekanin für Informatik der TU Wien, gewonnen werden.

Frauen auf der Bühne



Explizit wurde heuer darauf geachtet, vermehrt Frauen als Sprecherinnen zu aktivieren. Im Panel „Erfolgsfaktoren und Technologien auf dem Weg zum smarten Unternehmen“ diskutieren Susanne Tischmann (CIO ÖAMTC), Irmgard Gmachl (Head of lab:hagenberg bei Porsche Informatik) sowie Jaqueline Wild (Head of Information Management, Mayr-Melnhof Group) unter der Leitung von WOMENinICT-Mitbegründerin Christine Wahlmüller. Außerdem werden sich die VÖSI Special Interest Groups (SIG) WOMENinICT, Bildungswandel Digital, Enterprise Architecture Management, Safety & Security sowie die neue VÖSI SIG Accessibility in ICT am Software Day präsentieren.

Platin-Partner des Software Day 2021 sind InfraSoft und HATAHET, weitere Partner und Sponsoren sind u.a. cbs-consulting, Enterprise Training Center (ETC), DSGVO Datenschutz Ziviltechniker GmbH, JIT, Sparx Services, VOQUZ, nextlayer, das Austrian Institute of Technolgy (AIT) und MP2 IT Solutions.

PROGRAMM und ANMELDUNG unter www.softwareday.at

Service: Den Pressetext in der Langfassung inklusive Zitate der VÖSI Vorstände finden Sie auf der VÖSI Website bzw. hier

Rückfragen & Kontakt:

VÖSI Verband Österreichischer Software Industrie

VÖSI Generasekretär Dr. Max Höfferer

+43 (0)650 4457695

office @ voesi.or.at

www.voesi.or.at