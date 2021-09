21. Bezirk: Konzert „Spiel‘ mir das Lied noch einmal…“

Infos und Anmeldungen für 11. September: Telefon 271 96 24

Wien (OTS/RK) - Im Floridsdorfer Bezirksmuseum (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) wird am Samstag, 11. September, an den vor 40 Jahren verstorbenen Komponisten Heinrich Strecker (1893 – 1981) erinnert. Das Gedenkkonzert geht um 18.00 Uhr los. Der Titel ist „Spiel´ mir das Lied noch einmal… oder: Wien Mondän“. Die Veranstaltung wird im Festsaal des Museums durchgeführt und steht unter dem Ehrenschutz der Witwe, Erika Strecker, die als Präsidentin der „Heinrich Strecker Gesellschaft“ tätig ist. Das Publikum hat Corona-Regelungen (3 G, u.a.) einzuhalten und wird um „Eintrittsspenden“ ersucht (pro Person: 15 Euro). Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 271 96 24. Reservierungen via E-Mail: office@beethoven-gedenkstaette.at.

Die Mitwirkenden sind Yvonne Preisler (Sopran), Marcelo Okay (Tenor), Thomas Schmidt (Tenor), Jen-Fu Tu (Violine) und Shih-Yeh Lu (Klavier). Um die Organisation kümmert sich der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Vielerlei kulturelle Aktivitäten gehen im Bezirksmuseum Floridsdorf über die Bühne. Koordinator der Veranstaltungen ist der Leiter des Museums, Ferdinand Lesmeister. Der ehrenamtlich arbeitende Bezirkshistoriker ist unter der Telefonnummer 0664/55 66 973 zu erreichen. Kontaktaufnahme via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Heinrich Strecker (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Heinrich_Strecker

Heinrich Strecker – Bühnen- und Musikverlag: www.strecker.at

Heinrich Strecker-Gesellschaft (Baden bei Wien): www.baden.at/Heinrich_Strecker_Gesellschaft

Sängerin Yvonne Preisler: https://yvonnepreisler.com/ueber-mich/

Sänger Marcelo Okay (Schubert Konservatorium): www.franzschubertkonservatorium.at/

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse