Erfrischend gesund: Den Herbst in Niederösterreich aktiv genießen!

LR Danninger: Angebote reichen von Wanderungen und Radtouren bis hin zu Wellness, Wein & Kulinarik

St. Pölten (OTS) - Ob mit dem Rad oder zu Fuß – Niederösterreich bietet unzählige Gelegenheiten für einen aktiven Herbstausflug oder Herbsturlaub. Hingegen zieht es Ruhe- und Erholungssuchende in die Thermen des Landes. Tourismuslandesrat Jochen Danninger meint in diesem Zusammenhang: „Niederösterreich bietet auch im Herbst so viele Gelegenheiten für Aktivität im Freien. Ich lade Sie dazu ein, den bunten Herbst in Niederösterreich zu erleben – am besten nehmen Sie sich dafür mehrere Tage Zeit und kombinieren Ihren Aktivurlaub mit Ausflügen, ganz viel Kultur und feinster regionaler Kulinarik!“. Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „Bewegung trägt viel für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden bei. Auch in Niederösterreichs Thermen und Wellnesshotels steht das Wohlfühlen an erster Stelle.“

Der Naturpark Leiser Berge im Weinviertel ist auch im Herbst einen Besuch wert. Wer im Weinviertel lieber entlang von Reben spaziert, liegt mit dem Wanderweg „Kleiner Falkenflug“ in Falkenstein goldrichtig. Für Geschichtsaffine eignen sich die spannenden Ortsspaziergänge im Römerland Carnuntum - Marchfeld. Mit der App „Ortsspaziergänge“ entdeckt man historische Bauwerke und versteckte Gassen und lauscht dabei Hörgeschichten, oder bekommt zusätzliche Informationen wie Illustrationen und Fotos.

In den Wiener Alpen erlebt man bei „Schneeberg mit den Besten“ eine geführte Gipfeltour im Sonnenaufgang, Schnupperklettern und zwei Übernachtungen mit Frühstück, Wanderjause und Abendessen. Das Package ist von 1. bis 3. sowie von 8. bis 10. Oktober buchbar.

Der Bärentrail im Waldviertel ist hingegen ein Trekkingweg, der zu beeindruckenden Naturschauplätzen führt. Je nach Konstitution und Motivation gibt es einen kleinen (25 Kilometer) und einen großen Bärentrail (107 Kilometer). Für Spaziergänge oder Wanderungen mit Kindern sind die sechs Teddybären-Trails (2,9 bis 8,5 Kilometer) perfekt geeignet.

Ein wahrer Herbst-Geheimtipp ist die Gösingrunde im Naturpark Ötscher-Tormäuer. Sie führt vom Alpenhotel Gösing bis zum Lassingfall. Diese Tour erreicht man auch ganz bequem mit der Mariazellerbahn. Wer lieber Weinwandert, ist bei den Wanderungen mit den Traisentaler Weinbegleitern gut aufgehoben. Bei verschiedenen Wandertouren erzählen diese spannende Geschichten und Wissenswertes über den Wein der Region. Durch eine der 37 Kernzonen des Biosphärenparks Wienerwald führt der Panoramaweg Troppberg. Er bietet herrliche Aussichten auf Wien, Tulln, in Richtung Wachau und ins Alpenvorland mit Schneeberg und Ötscher.

Im Herbst sind die Top-Radrouten in Niederösterreich einen Ausflug wert: Wer das Radfahren gerne mit einem Urlaub beim Wein kombinieren möchte, der sucht sich einen der vielen Radwege in den herrlichen Weinlandschaften aus, zum Beispiel den Weingartenradweg, Weintour mit Einsichten, oder die Weinviertel DAC Radtour, den Traisentaler Weinbergradweg – Weg der Genüsse, die Winzer Tour Carnuntum sowie den Kamptal-Radweg oder Thermenradweg entlang am Wiener Neustädter Kanal.

Wenn die Temperaturen allmählich wieder sinken, findet man wohlige Wärme und eine Extraportion Entspannung in Niederösterreichs Thermen und Wellnesshotels. Massagen, Wohlfühlbehandlungen aber auch ein Aktivprogramm mit Wasser-, Wirbelsäulengymnastik, Yoga oder Qi Gong runden den perfekten Badetag ab. Erwachsene genießen die Ruhe im Silent Spa oder in der Therme Linsberg Asia – hier sind Gäste ab 16 Jahren willkommen. Für die ganze Familie ist die Römertherme Baden, die Waldviertler Sole Felsen Welt Gmünd oder das Ybbstaler Solebad perfekt geeignet.

Nähere Informationen: Niederösterreich-Werbung, Marcella Maurer, Telefon 02742/9000-19844, E-Mail marcella.maurer @ noe.co.at, bzw. Büro LR Danninger, Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at, www.niederoesterreich.at, www.niederoesterreich.at/weinradwege, www.niederoesterreich.at/urlaub-winzerhof, www.niederoesterreich.at/angebote-weinherbst-niederoesterreich

