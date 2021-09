Das neue Puntigamer s`Zwickl bietet bierig, süffigen Geschmack ganz ungefiltert

Abwechslung für gesellige Runden und vollmundig puren Geschmack verspricht die neue Sorte aus dem Hause der steirischen Puntigamer Brauerei.

Graz/Puntigam (OTS) - Die Zeit ist reif für ungefilterten Geschmack und puren Genuss aus der Steiermark, denn dafür steht Puntigamer beim geselligen Beisammensein mit Freunden wie kaum ein anderes Bier. Das neue Puntigamer s´Zwickl wird für Abwechslung beim gemütlich bierigen Treffen sorgen.



Die Beliebtheit von Zwickl Bieren steigt bei den österreichischen Bierliebhabern seit Jahren konstant. Bereits 40 % greifen laut aktuellem Bierkulturbericht der Brau Union Österreich zu Zwickl Bieren. Somit landet diese Biersorte im Beliebtheitsranking auf Platz Drei.



Bierig, süffig, ungefiltert

Herrlich vollmundig und schön süffig erfüllt das neue Puntigamer Zwickl die Erwartungen an die bierige Brauerei. „Die Kohlensäure ist in dieser kellerfrischen Spezialität besonders ausgewogen eingebunden. Im Abgang rundet eine fein abgestimmte Hopfenbittere das Geschmackserlebnis ab“, schildert Braumeister Johannes Eregger.



Das naturtrübe Bier mit 4,9% Alkoholgehalt ist in der 0,5l Mehrwegflasche erhältlich und lädt ein, künftig öfter zu zwickln.

Über Puntigamer



Jahr für Jahr werden in der Brauerei Puntigam insgesamt rund eine Million Hektoliter Bier produziert – Puntigamer ist damit eine von Österreichs meistverkauften Biermarken. Ungezwungene Geselligkeit und echte Bierkultur stehen bei Puntigamer im Mittelpunkt. Puntigamer überzeugt mit dem Klassiker „Das bierige Bier“ und dem Premiumbier „Panther“ sowie der limitierten Saisonspezialität Puntigamer Winterkönig und der alkoholfreien Sorte Puntigamer Pr0,0st.

