Die Neolith®-Gruppe tätigt eine strategische Investition in Techsize® und konsolidiert damit ihre Führungsposition im Bereich des Gesinterten Steins in China

Castellón, Spanien (ots/PRNewswire) - Neolith®, der Weltmarktführer im Bereich des Gesinterten Steins, kündigt eine große Investition in China an. Mit diesem Schritt starten Neolith® und sein Partner Techsize® ein neues Unternehmen, das gänzlich auf den chinesischen Binnenmarkt ausgerichtet ist. Dieser Schritt konsolidiert Neoliths Führungsposition in einem der größten Binnenmärkte der Welt.

Techsize® arbeitet schon viele Jahre mit Neolith® zusammen und kommt auf einen jährlichen inländischen Einzelhandelsumsatz von 175,9 Millionen RMB (23 Millionen Euro)*. Mit dieser Investition können die Neolith®-Gruppe und Techsize® die Geschäftschancen zusammen mit 34 lokalen Vertriebspartnern nutzen.

Derzeit basiert das Geschäft von Neolith® in China auf 3 Hauptsäulen: Auf dem Küchen- & Badezimmer-Einzelhandel, mit Präsenz an über 3700 Verkaufsstellen; auf Toparchitektur- und Inneneinrichtungs-Projekten, die mit bedeutenden Bauunternehmen in China ausgeführt werden; und auf der Möbelindustrie, einem exponentiell wachsenden Geschäftszweig. Um diese 360º-Erfahrung mit multiplen Anwendungsmöglichkeiten zu vervollständigen, hat die Marke 40 exklusive Flagship-Stores in den wichtigsten Städten des Landes eingerichtet.

"Diese Allianz ist eine Anerkennung für die langjährige exzellente Arbeit von Techsize® und unseren lokalen Vertriebspartnern. Die Wachstumsmöglichkeiten, die Neolith® in China vorfindet, sind enorm, und diese Partnerschaft wird unser ganzes Potenzial bei der Schaffung von Werten für alle Interessenvertreter freisetzen", sagt José Luis Ramón, CEO der Neolith®- Gruppe.

Leon Liang, CEO von Techsize® fügt hinzu: "Diese neue Vereinbarung mit der Neolith®- Gruppe stellt eine einzigartige Geschäftschance für Techsize® und alle unsere heimischen Vertriebspartner dar, damit können wir unser Wachstumspotenzial ausschöpfen und das beste Produkt seiner Klasse einer führenden Marke liefern. "

*175,9 Millionen RMB Umsatzerlös im Jahr 2020.

Über Neolith®

Seit seiner Gründung 2009 ist Neolith®, die marktführende Marke des Gesinterten Steins, zu einer revolutionären Produktkategorie geworden, die das Material der Wahl für Architekten, Designer, Fachhändler und Verarbeiter darstellt.

Dieses bahnbrechende Material kann für die anspruchsvollsten Bauprojekte im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Durch die Kombination von feingezeichneten, detaillierten Mustern mit Hochleistungsqualitäten bietet Neolith® die dreifache Sicherheit von Stärke, Schönheit und Langlebigkeit.

