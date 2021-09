Oö. Volksblatt: "Keine Leistung" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 8. September 2021

Linz (OTS) - Als „fetzendeppert“ bezeichnet Neos-Chefin Meinl-Reisinger die Corona-Politik der FPÖ ... vermutlich spricht sie damit aus, was viele denken. Aber eben nur denken: ausdrücken würden es die meisten wohl höflicher; so ausdrücken, dass es das Gegenüber auch nehmen kann. Es braucht nämlich Fakten statt Beschimpfungen. Aber die pinke Frontfrau zeigt lieber vor, wie man den Keil noch weiter in die Gesellschaft hineintreiben und die Populismus-Schraube noch weiterdrehen kann. Hinzu kommt eine große Portion Fadenscheinigkeit. Einerseits poltern und andererseits arbeiten die Neos in Corona-Fragen immer wieder mit der FPÖ zusammen, wenn es gilt, mit der Bundesrat-Mehrheit die Regierungsarbeit zu blockieren. Aber auch die SPÖ zieht lieber am roten Faden als am gemeinsamen Strang: Während sich die roten Landesfürsten echauffieren, dass sie nicht eingebunden waren, ärgert sich die SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße, dass der Kurz-Plan eh nur aus Überschriften besteht. Nun, heute Vormittag werden wir alle mehr erfahren. Aber eigentlich kann Österreich froh sein, dass es die Corona-Krise so gut gemeistert hat. An der Leistung der Opposition ist es nicht gelegen.

