Der führende PLM-Dienstleister xLM Solutions eröffnet xLM Europe

West Bloomfield, Michigan (ots/PRNewswire) - Niederlassung in Frankreich wird vom Solutions Architect Saindou Salime geleitet

xLM Solutions, ein in den USA ansässiges Unternehmen für Product Lifecycle Management-Dienstleistungen und -Lösungen, das sich auf die Produktreihe von Dassault Systèmes spezialisiert hat, gibt die Gründung von xLM Europe, einer Tochtergesellschaft von xLM Solutions, bekannt. Das neue Büro von xLM Europe wird in Toulouse, Frankreich, ansässig sein.

Die Leitung der xLM Europe Niederlassung wird von Saindou Salime, dem Chief Solutions Architect und dem Managing Partner und Mitbegründer von xLM Europe übernommen. Er verfügt über praktische Erfahrung in der Lösungsarchitektur, spezialisiert auf Product Lifecycle Management (PLM) und Software Development Lifecycle (SDLC). Im Laufe seiner Karriere konnte er umfassende Fähigkeiten im PLM entwickeln und diese in verschiedenen Industriesegmenten wie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung, Industrieausrüstung, Life Science, Transport & Mobilität und Business Services anwenden. Er hat sich mit den Themen im Bereich von Industrie X.0 befasst und besitzt ein tiefes Verständnis der MDM/PLM/ERP/MES/IIoT/CRM-Technologien, die in der Entwicklung, der Fertigung und dem Kundendienst sowie mit der 3DEXPERIENCE-Lösung eingesetzt werden

Aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung bezüglich der Lösungen von Dassault Systèmes und insbesondere mit 3DEXPERIENCE und DevOps hat er mehrere Zertifizierungen in den Bereichen Architektur, Anpassung und Installation erworben.

"Die Entscheidung, nach Europa zu expandieren, war ein logischer Schritt in unserer Wachstumsstrategie", sagte Marc Young, Managing Partner von xLM Solutions. "Wir haben beschlossen, dass es an der Zeit ist, unsere umfangreiche PLM-Erfahrung auf die nächste Stufe zu heben."

"Ich freue mich sehr, unsere europäische Tochtergesellschaft leiten zu können", sagte Saindou Salime. "Wir haben die Erfahrung und die Fähigkeit, auf weltweite Ressourcen zurückzugreifen."

Vor der Gründung von xLM Europe war Salime 10 Jahre lang in verschiedenen Rollen in der Softwareentwicklung tätig, unter anderem als FullStack Developer und Software Engineering Manager/Solutions Architect mit technischen Führungsqualitäten. Er ist an allen Phasen von IT-Projekten beteiligt, einschließlich Opportunity-Studien, Roadmaps, Harmonisierung von Benutzerprozessen, Re-Engineering, funktionale Spezifikation/Design, Realisierung, Tests und Versand.

Saindou Salime studierte IT-Ingenieurwesen an der französischen Ingenieurschule ISIS in Partnerschaft mit der INSA-Gruppe, die als erste ihrer Art ein duales Fachwissen in den Bereichen Digitales und Gesundheit bietet. Seine Leidenschaft gilt der Informatik, insbesondere den Informationssystemen. Er fördert Teamarbeit und glaubt an die Kapitalisierung von Wissen und Know-how.

Mit xLM Europe, seinem ehrenamtlichen Engagement und seinem gesellschaftlichen Einsatz vor Ort möchte Saindou Salime bei all unseren Aktivitäten einen Beitrag zu grüner Wirtschaft und Nachhaltigkeit leisten, indem er sich auf bewährte PLM-Technologien stützt. "Unser Ziel ist es, die Technologie zu fördern, um eine nachhaltige Zukunft für die Menschheit und den Planeten zu schaffen", so Salime.

Informationen zu xLM Solutions

xLM Solutions ist ein Komplettanbieter von PLM/PDM- und Unternehmenstechnologielösungen, der erstklassige End-to-End-Dienste anbietet, von der Anforderungsanalyse und Technologieauswahl über die Lösungsimplementierung, Konfiguration und Anpassung bis hin zur Datenmigration, Integration mit anderen Lösungen, Support und Wartung. Das Unternehmen begleitet Hersteller durch die digitale Transformation und erweitert den Wert von Technologieinvestitionen. Die Mitarbeiter von xLM Solutions sind mit den Feinheiten von Engineering-, Datenmanagement- und Produktlebenszyklus-Systemen bestens vertraut. Seit 2006 setzt xLM Solutions seine einzigartigen Tools und Methoden ein, um die Produktivität zu steigern, die Kosten zu senken und den ROI für Kunden in verschiedenen Branchen zu erhöhen. xLM Solutions verfügt über Fachwissen zu den Lösungsangeboten von Dassault Systémes wie CATIA, 3DEXPERIENCE, SOLIDWORKS PDM und ENOVIA. Um mehr über xLM Solutions zu erfahren, besuchen Sie https://www.xlmsolutions.com/

Unternehmenskontakt:

Marc Young, Managing Partner

myoung @ xlmsolutions.com 248.926.5932

Rückfragen & Kontakt:

Ilene Cantor, Markit Strategies im Auftrag von xLM Solutions

ilenec @ markitstrategies.com

810.625.0842