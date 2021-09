Compliance Solutions Strategies in die AIFinTech 100 aufgenommen

New York (ots/PRNewswire) - CSS für seine Digital-Transformation-Technologie und Data-Analytics-Lösungen ausgezeichnet, die es Kunden ermöglichen, von taktischer zu strategischer Compliance zu wechseln

Compliance Solutions Strategies ("CSS"), eine führende RegTech-Plattform, die technologiegestützte Lösungen anbietet, um es Finanzdienstleistern zu ermöglichen, die gesetzlich vorgeschriebenen regulatorischen Compliance-Anforderungen zu erfüllen, hat heute ihre Aufnahme unter die AIFinTech100 bekannt gegeben. Die von FinTech Global erstellte Liste, deren Gewinner von einem Gremium aus Branchenexperten und -analysten ausgewählt werden, zeichnet alljährlich Unternehmen für ihren innovativen Einsatz von Technologie zur Lösung eines bedeutenden Branchenproblems oder zur Erzielung von Kosteneinsparungen oder Effizienzsteigerungen übe die gesamte Wertschöpfungskette von Finanzdienstleistungen hinweg aus.

Der Einsatz von KI und Datenanalyse hat im Zuge der digitalen Transformation von Finanzinstituten enorm zugenommen. Sie werden dazu benutzt, Daten, Technologien und Abläufe zu optimieren, Risiken zu mindern und manuell aufwändige Prozesse zu automatisieren.

Mit der Aufnahme in die AIFinTech100 unterstreicht CSS die wichtige Rolle, die kontinuierliche Innovation bei Produktentwicklungsprozess des Unternehmens spielt. Das Unternehmen baut seine innovative End-to-End-Plattform weiter aus und bietet marktführende Automatisierungs- und Datentechnologielösungen an, darunter:

Die Optimisierung der zentralen Datenmanagementlösung, welche die CSS-Plattform unterstützt - das Regulatory Book of Record (RBOR)

Ein fortschrittliches Automatisierungs- und Workflowsystem für die integrierte globale Fondsberichterstattungslösung, das die Erstellung und Verteilung von Factsheets, Prospekten und anderen wichtigen Anlegerdokumenten wie dem OGAW-KIID und dem PRIIPs-KID ermöglicht und die in der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte vorgesehenen ESG-Angaben unterstützt.

Die Einführung der ersten Pre-Trade-Lösung auf dem Markt für die Positionslimits, die Automatisierungstechnologie nutzt.

KI-basierte Technologie zum Aufbau eines umfassenden Cybersecurity-Risikomanagementprogramms, das auch die Überwachung des Dark Web umfasst.

Die kontinuierliche Entwicklung und Verbesserung von automatisierten Regel-Engines auf der gesamten CSS-Plattform, um Datentests und -analysen zur Unterstützung globaler regulatorischer Anforderungen zu ermöglichen.

"Wir freuen uns sehr, zu den innovativsten FinTech-Unternehmen der Welt zu gehören", sagt Doug Morgan, der CEO von CSS. "CSS arbeitet mit institutionellen Vermögensverwaltern, Hedgefonds, Private-Equity-Unternehmen und Versicherungsunternehmen zusammen, um sie beim Aufbau einer soliden Datenmanagement-Infrastruktur zu unterstützen und ihnen die Agilität und Effizienz zu bieten, die sie benötigen, um ihre Strategie zur digitalen Transformation zu beschleunigen."

Informationen zu CSS:

CSS ist ein zuverlässiger globaler RegTech-Partner, der auf einzigartige Weise innovative, technologiegetriebene Lösungen zusammenbringt, um Finanzdienstleistungsunternehmen dabei zu unterstützen, einen klaren und strategischen Weg durch den komplexen und fragmentierten globalen Regulierungsraum zu finden. Unsere Lösungen und Dienstleistungen helfen Unternehmen, die gesetzlichen Fristen einzuhalten und gleichzeitig die Compliance-Daten, Abläufe und Technologien zu optimieren. CSS deckt ein komplettes Spektrum an globalen Compliance-Disziplinen ab: Fondsberichterstattung, Transaktionsberichterstattung, Investitionsüberwachung, Compliance-Management, Compliance-Services und Managed Services mit einem ergänzenden, zentralisierten Ansatz für das strategische Management von regulatorischen Daten, genannt RBOR (Regulatory Book of Record). Das Unternehmen betreut derzeit über 600 Software-Kunden im Finanzdienstleistungsbereich, darunter Hedge-Fonds, traditionelle Vermögensverwalter und Fondsadministratoren, einschließlich Tier-1-Institutionen auf der Kauf- und Verkaufsseite. Das Unternehmen ist international sowohl in Nordamerika als auch in Europa präsent und verfügt über Niederlassungen mit direktem Kundenkontakt in New York, London, Dublin, Amsterdam und Stockholm. Weitere Informationen zu CSS finden Sie unter: www.cssregtech.com.

