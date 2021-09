World Extreme Run Challenge

Sepp Resnik: Nichts für Willenlose – die Challenge am 16.Oktober 2021 auf der Kitzbüheler Streif

Wien/Tirol (OTS) - Nichts für Willenlose – dass die Challenge, die am 16.Oktober 2021 in Kitzbühel über die Bühne gehen soll, nichts für schwache Nerven sein wird, ist spätesten nach der heutigen Pressekonferenz wohl jedem klar. Der vielleicht außergewöhnlichste Extremsportler der Welt Sepp Resnik als Zugpferd der Veranstaltung und die Gesundheitsmarke BIOGENA als Hauptsponsor begeistern mit Vorfreude auf dieses unvergleichliche Event.

Resnik: „Die World Extrem Run Challenge in Kitzbühel wird das krasseste Sportevent überhaupt, wo sich Hobbysportler und Extremsportler gleichermaßen messen und sich und ihre vermeintlichen Grenzen challengen.

Bei der Pressekonferenz dabei die karitativen Partner Global Family Charity Resort "Das Reisebüro der Menschlichkeit“ rund um Karl G. Polaska-Auer und Österreichs Lauf-Star und gleichzeitig erste WERC-Läuferin Julia Mayer. Live zugeschaltet wurde Kitzbühels Bürgermeister Dr. Klaus Pichler. Für Sepp Resnik ist die Nachwuchsförderung sports4everybody-Team ein besonderes Anliegen.

Alle Infos: www.kitz-extremechallenge.com . Der Startpreis pro Person beträgt 100 Euro (plus 1 Euro Anmeldegebühr), die direkt in die Nachwuchsförderung und an Global Family fließt.

Rückfragen & Kontakt:

Karl Polaska-Auer, 0699 172 119 06