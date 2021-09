Das gab es noch nie bei "Love Island":

Das Aus bei Jannik und Lena

Vier Stationen der Liebe: Lonely Island ist vorbei!

"Love Island"-App Voting: Wen schickt die Community nach Hause?

"Love Island", heute, 7. September 2021, 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Achtung Spoiler! In der "Love Island"-Villa ist nach diesem Tag nichts mehr wie vorher. Alle Couples werden auseinander gesprengt! Dass Lena und Jannik sich trennen, ist dabei fast schon Nebensache. Alle Islander müssen sich neu orientieren. Aneinander gebunden geht's durch vier Stationen der Liebe und am Ende des Tages entscheidet sich, wer es verdient hat ein Couple zu werden und wer aus der Villa fliegt!

"Null Vibes" - Lena und Jannik getrennt

Jannik hat sich von Lena nicht verabschiedet, ist zur Granaten-Party in den Garten geeilt und hat die Blondine einfach auf dem Balkon stehen lassen. Lena ist so richtig angefressen und bittet den Kölner zum Gespräch: "Fakt ist, ich stehe nicht darauf", blafft die Blondine Jannik an. "Hast du das überhaupt wahrgenommen. Ich stehe neben dir und du gehst einfach." Jannik versteht die Welt nicht mehr: "Das hätte doch jeder so gemacht! Du denkst nur über deine Ansichten nach, null Empathie - was soll ich damit anfangen? Ich habe das Gefühl, wir viben halt null!" Eiszeit! Minus 30 Grad! Nach heftiger Diskussion zieht Lena die Reißleine: "Du bist mir zu kompliziert. Fakt ist, du weißt nicht, wie man mit einer Frau umgeht und wie man ihr Sicherheit gibt. Die Sache ist die, dass das nicht passt."

Hauptsache beide Kommen

Klare Ansage an alle zwölf Islander! "'Love Island' bedeutet heiße Flirts und wahre Liebe", liest Robin vor. "Es geht darum sein Herz zu vergeben. Bei euch herrscht derzeit Lonely Island. Das ist vorbei! Es wird Zeit sich zu verlieben!" Alle bestehende Couples werden getrennt. Alle Islander orientieren sich neu und binden sich im wahrsten Sinne des Wortes aneinander. Mit einer Schnur an den Handgelenken verbunden, gilt es mit dem Wunsch-Couple vier Stationen der Liebe durchzuziehen. Egal ob gegenseitige Massage, langes in die Augen schauen oder Sex-Talk, für das Flirtypaar Andrina und Martin ein Spaziergang. "Am Anfang hat man einfach Lust aufeinander. Wichtig ist, das beide kommen", so Martin. Andrina ergänzt: "Ich habe das Gefühl, dass Männer, die so voll offen für alles sind, die bringen es dann nicht! Der Mann muss schon gucken, dass es auch der Frau gut geht." Martin hat da so eine Idee: "Vielleicht kommt es ja zu dem Moment!"

Die Wunsch-Couples auf dem Prüfstand

Jess und Robin, Andrina und Martin, Selina und Domenik, Lisa und Kaan, Isabell und Jannik sowie Lena und Dennis: Welches Wunsch-Couple hat es nach der gemeinsamen Zeit verdient ein echtes Couple zu werden? Einzeln müssen die Islander die Person benennen, mit der sie in der Villa zusammen sein wollen. Nur wenn es von beiden Seiten matcht, entsteht ein neues echtes Couple! Doch das ist noch nicht alles: Die "Love Island"-App-Community bekommt am Ende die Chance zu entscheiden, welcher Single-Islander sich seinen Platz in der Villa verdient hat und welcher nicht!

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

RTLZWEI verlängert mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Sommer. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa eine legendäre Zeit voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive "Love Island"-App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

