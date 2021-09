FPÖ – Schnedlitz: Kickl überholt Kurz bei ORF-Sommergespräch

Wien (OTS) - Das ORF-Sommergespräch mit FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl sahen laut Aussendung des ORF (OTS 82 vom 7.9.) durchschnittlich 914.000 Zuseher, dasjenige mit ÖVP-Obmann Kurz durchschnittlich 890.000. „Damit hat der FPÖ-Chef den Kanzler klar überholt“, meinte dazu der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

Dies sei auch nicht weiter verwunderlich. „Von Herbert Kickl gab es klare Worte, während Kurz nur seine eingelernten Phrasen herunterbetete und die Zuseher einzuschläfern versuchte“, so Schnedlitz weiter. Damit zeige sich deutlich, an wessen Analysen, Ansagen und Plänen die Österreicher mehr interessiert seien. „Der stromlinienförmige Kanzler ohne Ecken und Kanten wird noch sein blaues Wunder erleben im wahrsten Sinne des Wortes“, so der freiheitliche Generalsekretär.

