Margareten: Neue Foto-Schau „Baumpersönlichkeiten“

Vernissage: 9.9., Ende: 30.9., Info: bm1050@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Margareten (5., Schönbrunner Straße 54) zeigt Wolfgang Ziegler beeindruckende Lichtbilder. Die Eröffnung der Foto-Ausstellung „Baumpersönlichkeiten und Eisabstraktionen“ nimmt die Bezirksvorsteherin von Margareten, Silvia Jankovic, am Donnerstag, 9. September, um 19.00 Uhr, vor. Der auf ehrenamtlicher Basis engagierte Museumsleiter, Heinrich Spitznagl, begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der frei zugänglichen Vernissage. Walter Baco umrahmt die ausdrucksstarken Fotografien mit meisterhaften Improvisationen am Klavier. Die Schau läuft bis Donnerstag, 30. September, und ist jeweils am Donnerstag von 16.00 bis 19.00 Uhr kostenlos zu besichtigen. Erteilung von Auskünften: Telefon 4000/05 127 und E-Mail bm1050@bezirksmuseum.at.

Der Fotokünstler Wolfgang Ziegler hat zwischen 2008 und 2021 interessante Bäume in Wäldern und in Parks aufgenommen. Die Bilder sind auch ein Hinweis auf „die bedrohte Vielfalt der Pflanzenwelt“. Genauso bemerkenswert ist die eher abstrakte Serie „Natur im Eiskleid“. Gerne steht der kreative Fotograf für die Vereinbarung individueller Besichtigungstermine zur Verfügung: Telefon 889 19 41. Besucherinnen und Besucher der Foto-Ausstellung werden um Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften (3 G, Hygiene, u.a.) gebeten.

Allgemeine Informationen:

Pianist Walter Baco: www.baco.at

