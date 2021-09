Sitzung der NÖ Landesregierung

St.Pölten (OTS) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Im Zuge des Life Science Calls, des Science Calls und des FTI-Calls 2020 zum Thema „Klimawandel“ werden 32 Forschungsprojekte mit insgesamt fünf Millionen Euro gefördert.

Für die Errichtung eines Lehr-Cyber-Defense-Centers am Department für Informatik und Security an der Fachhochschule St. Pölten wurde für eine Laufzeit von zwei Jahren eine Förderung in Höhe von maximal 194.148,50 Euro bewilligt.

Für das Projekt „TIN – Transdisziplinäres Innovationsnetzwerk Niederösterreich“ von der Donau-Universität Krems und der New Design University St. Pölten wurde zum Aufbau für zwei Jahre eine Finanzierung von 1.060.950,32 Euro bewilligt.

