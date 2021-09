Mit einem Preis von 800.000 RMB setzt der Human Horizons HiPhi X neue Maßstäbe für Luxus-Elektrofahrzeuge

Shanghai (ots/PRNewswire) - Der HiPhi X 4-Sitzer mit einem Preis von 800.000 RMB wurde den Kunden während der Chengdu Motor Show (Halle 10, Stand H1002) vorgestellt. Der HiPhi X, der vom branchenführenden Unternehmen für neue Mobilität und intelligente Fahrtechnologie Human Horizons entwickelt und hergestellt wird, ist der erste entwicklungsfähige Super-SUV der Welt und setzt neue Maßstäbe für Premium-Elektrofahrzeuge auf der ganzen Welt. In den 100 Tagen seit der ersten Markteinführung von HiPhi X wurden bereits über 1.000 Stück an begeisterte Nutzer in ganz China ausgeliefert.

Neben dem 4-Sitzer wurden auf der Chengdu Motor Show vom 29. August bis zum 7. September auch die zuvor eingeführten 6-Sitzer-Modelle Performance, Luxury und Flagship ausgestellt. Die Expansion in den Südwesten Chinas wurde auch durch die Eröffnung einer Reihe neuer Human Horizons-Einrichtungen für Kunden gekennzeichnet, darunter drei neue Premium-Erlebnisläden in Chengdu Mofang, Chengdu Nali Plaza und Chongqing Halo. Darüber hinaus wurde im vergangenen Monat das neue 3.000 Quadratmeter große Lieferzentrum in Chengdu eröffnet, das umfassende Dienstleistungen für bestehende und potenzielle HiPhi-Kunden bietet. Derzeit betreibt Human Horizons 33 HiPhi-Erlebnisläden in 27 Städten im ganzen Land, und bis Ende des Jahres sollen es 120 sein.

Zur Auslieferung des 4-sitzigen HiPhi X sagte der Gründer und CEO von Human Horizons, Ding Lei: "Wir bei Human Horizons haben uns der gemeinsamen Entwicklung mit unserer Gemeinschaft verschrieben. Mit dem ultraluxuriösen HiPhi X brechen wir nun das Monopol, das ausländische Luxusmarken seit einem halben Jahrhundert innehaben, und definieren die Standards für elektrische Luxusfahrzeuge in unserem Land neu. Dies ist der Beginn einer aufregenden neuen Ära für chinesische Automobilhersteller, und wir bei Human Horizons sind begeistert, dass wir mit unserem TECHLUXE®-Konzept die Branche anführen, indem wir technologische Innovation mit Weltklasse-Luxus kombinieren, um unseren Kunden ein völlig einzigartiges Fahrerlebnis zu bieten."

Von außen strahlt der HiPhi X mit seiner optionalen matten Klarlackierung Luxus aus. Der geräumige Innenraum ist mit importierten, fein gewebten Wollteppichen und vier großen Sitzen mit verstellbaren Rückenlehnen, Beinauflagen und Fußstützen ausgestattet, die sowohl Komfort als auch Zweckmäßigkeit bieten. Für die Fondpassagiere bietet der intelligente Kühlschrank an Bord bequem Platz für eine luxuriöse Champagnerflasche, Gläser und ein Tablett, das über den 8-Zoll-High-Definition-Touchscreen im Fond automatisch geöffnet werden kann, um ein echtes Gefühl von Glamour zu vermitteln. Die Mittelarmlehne im Fond schließlich ist mit mehreren Ladeanschlüssen, Steckplätzen für Mobiltelefone und Getränkehaltern ausgestattet und rundet das praktische und zugleich elegante Design ab.

Der HiPhi X zeichnet sich durch eine Fülle neuer Innovationen aus, darunter die vollständig integrierte, offene, intelligente HiPhi Service Oriented Architecture (H-SOA), die die neueste IoT-Technologie nutzt, um den Betrieb des Fahrzeugs zu verbinden und zu steuern, sowie die optisch beeindruckenden NT-Türen. Darüber hinaus verfügt der HiPhi X über eine der weltweit anspruchsvollsten fahrzeuginternen Softwaretechnologien, die es dem HiPhi Pilot ermöglicht, die Kontrolle über sechs wichtige Fahrsysteme im Fahrzeug mit doppelter Redundanz zu übernehmen: Wahrnehmen, Rechnen, Bremsen, Leistung, Lenkung und Batterie.

Um die mit Spannung erwartete Einführung des HiPhi X zu feiern, gewährt Human Horizons allen neuen HiPhi-Besitzern besondere Privilegien, die sie zu lebenslanger kostenloser Garantie für das Fahrzeug und die wichtigsten Komponenten, lebenslanger kostenloser Pannenhilfe, lebenslanger kostenloser 5G-Konnektivität (bis zu 10 GB Mobilfunkdaten pro Monat) sowie einer 14-Tage-Sorglos-Garantie berechtigen. Human Horizons ist eine Partnerschaft mit State Grid, China Southern Power Grid und TELD eingegangen, um 230.000 öffentliche Ladestationen in mehr als 500 Städten und großen Autobahnnetzen mit HiPhi X-kompatiblen öffentlichen Ladestationen zu verbinden.

HiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein Elektrofahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion und nachhaltigen pflanzlichen Ledern und recycelbaren Materialien, die den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons unterstreichen.

Human Horizons wurde gegründet für die Forschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus baut Human Horizons intelligente Verkehrstechnologien auf und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, die die menschliche Mobilität weiter neu definieren werden.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete" Aussagen darstellen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie "wird", "erwartet", "antizipiert", "strebt an", "zukünftig", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt", "wahrscheinlich" und ähnlichen Aussagen zu erkennen. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen, Pläne und Erwartungen von Human Horizons, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: Die Strategien von Human Horizons, die künftige Geschäftsentwicklung sowie die Finanz- und Ertragslage von Human Horizons; die begrenzte Betriebsgeschichte von Human Horizons; Risiken im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen; die Fähigkeit von Human Horizons, Fahrzeuge von hoher Qualität und Attraktivität für die Kunden termingerecht und in großem Umfang zu entwickeln, herzustellen und auszuliefern; die Fähigkeit von Human Horizons, die Produktion in seinem Joint-Venture-Werk auszubauen; Produktmängel oder ein anderes Versagen von Fahrzeugen, die nicht wie erwartet funktionieren; die Fähigkeit von Human Horizons, die Marken Human Horizons und HiPhi aufzubauen; die Fähigkeit von Human Horizons, erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen; die Fähigkeit von Human Horizons, ausreichende Auftragsbestände zu sichern; Änderungen der Verbrauchernachfrage und der staatlichen Anreize, Subventionen oder anderer günstiger staatlicher Maßnahmen; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen weltweit und in China sowie Annahmen, die den vorstehenden Ausführungen zugrunde liegen oder mit ihnen zusammenhängen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Human Horizons übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

