Zum Wohle Ihrer Gesundheit

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Nach einer Corona-bedingten Pause im Jahr 2020 finden heuer wieder die beliebten Gesundheitstage in den maierhofer sanitätshäusern in ganz Kärnten statt.

Die Mitarbeiterinnen der maierhofer sanitätshäuser freuen sich sehr, Ihre Kunden und alle Interessierten endlich wieder zu den Gesundheitstage begrüßen zu dürfen – denn die Gesundheit ihrer Kunden liegt ihnen am Herzen!

Kostenlose Venenmessung. Im Rahmen der Gesundheitstage wollen wir bei der Kärntner Bevölkerung das Bewusstsein schaffen, dass prophylaktisch sehr viel für den Erhalt der eigenen Gesundheit getan werden kann , so Carmen Galler, Area Managerin. Daher wird eine kostenlose Venenfunktionsmessung angeboten. So kann eine Venenschwäche frühzeitig erkannt werden und durch einfache Maßnahmen, wie zB das Tragen von Kompressionsstrümpfen, der Entstehung eines Problems gezielt entgegengewirkt werden.

Kostenlose Ganganalyse. Wussten Sie, dass die Ursache von Nacken- oder Rückenschmerzen eine geschwächte Fußmuskulatur sein kann? Im Rahmen einer Ganganalyse können Probleme frühzeitig erkannt und so Schmerzen verhindert bzw. minimiert werden.

Kostenlose Beratung Pflege zu Hause. Die Spezialisten von maierhofer pflege zu hause stehen im Rahmen der Gesundheitstage Rede und Antwort zu allen Fragen rund um das Thema Pflege zu Hause.

Termine.

09. September maierhofer sanitätshaus Klagenfurt Nord

16. September maierhofer sanitätshaus St. Veit

23. September maierhofer sanitätshaus Wolfsberg

14. & 15. Oktober maierhofer sanitätshaus Villach

22. Oktober maierhofer sanitäthaus Klagenfurt

Rückfragen & Kontakt:

maierhofer GmbH

Mag. Nadia M. Olsacher

Leitung Marketing

+43 (0)463 56 596 278

olsacher @ maierhofer.co.at