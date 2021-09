„Untouchables“ am Donnerstag im Bezirksmuseum 20

Von 10.9.2021 bis 9.3.2022, Info: bm1030@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Die Vereinigung „Kulturforum Brigittenau“ und das Bezirksmuseum Brigittenau kündigen ein „Sensations-Hofkonzert Open Air“ an: Am Donnerstag, 9. September, gastiert im Hof des Museums im 20. Bezirk in der Dresdner Straße 79 die Combo „The Untouchables“, die seit 1986 besteht und einst den Hit „Minnie The Moocher“ hatte. Vielfache Auftritte im Inland und Ausland, Rundfunk- und TV-Engagements sowie die aktuelle CD „Doin‘ it“ haben der Kapelle zu einem ausgezeichneten Ruf verholfen. Als „Special Guest“ wirkt Gerhard Parisi an der Veranstaltung mit, der gekonnt als „Mick Jagger“ agiert. Beginn des Konzertes ist um 17.00 Uhr. Der Eintritt ist gratis, Spenden werden erbeten.

Anmeldungen per E-Mail: bm1200@bezirksmuseum.at

Das Motto der Wiener Gruppe „The Untouchables“ lautet „Ehrlich – Erdig – Gnadenlos“. Diese routinierten Musiker spannen einen Klangbogen vom Rock’n Roll bis zum Blues. Wer den guten alten „Sixties“-Sound mag, kommt im Museumshof garantiert auf seine Kosten. Die Zuhörerschaft hat die aktuellen Corona-Regelungen einzuhalten. Informationen und Anmeldungen: Der ehrenamtliche Museumsleiter Richard Felsleitner ist unter der Rufnummer 330 50 68 erreichbar (Kontakt per E-Mail: bm1200@bezirksmuseum.at) und die Telefonnummer des „Kulturforums Brigittenau“ lautet 0664/19 44 208 (Kontakt via E-Mail: maly.christine@aon.at).

