ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Bis zu 954.000 sahen letzte Kandidatenfolge

Staffelfinale mit Bilanz des Sommers am 27. Oktober in ORF 2

Wien (OTS) - Großes Publikumsinteresse für die letzten sechs (von insgesamt 54) Singles der diesjährigen ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Bis zu 954.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten gestern (6. September 2021) die neunte und abschließende Kandidatenfolge der 25. Staffel, in der Nina Horowitz wieder je drei partnersuchende Damen und Herren – diesmal aus Wien, Niederösterreich, Kärnten und Vorarlberg – vorstellte. Im Schnitt erreichte die Ausgabe des beliebten Kultformats 897.000 Zuschauer/innen bei einem Marktanteil von 34 Prozent. Das Finale der Jubiläumsstaffel mit einer Bilanz des Sommers gibt es in Folge zehn am Mittwoch, dem 27. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 2.

„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ in der TVthek und auf Flimmit

Nach der TV-Premiere in ORF 2 sind die Sendungen sieben Tage via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Dacapo-Termine gibt es samstags um 9.05 Uhr in ORF 2 bzw. ab ca. 10.45 Uhr in 3sat.

Fans der ORF-Kultreihe finden alle bisherigen Staffeln von „Liebesgschichten und Heiratssachen“ zum Streamen auf Flimmit (https://flimmit.at). Auf die Suche nach dem Phänomen des Erfolgsformats begibt sich außerdem die 2016 entstandene Dokumentation „20 Jahre ‚Liebesg’schichten und Heiratssachen‘ – Das Geheimnis des Erfolgs“, die ebenso auf Flimmit zu finden ist.

Weitere Details zur Jubiläumsstaffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sind unter presse.ORF.at abrufbar.

