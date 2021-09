AVISO Vereinigten Bühnen Wien (VBW): Musical-Programmschwerpunkt auf ORF III

Wien (OTS) - ORF III begleitet Wiedereröffnung des sanierten Raimund Theater mit einem Musical-Programmschwerpunkt. Medientermin der VBW, ein Unternehmen der Wien Holding, mit Stadtrat Peter Hanke, Wien Holding-Direktor Kurt Gollowitzer, ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber



Am 26. September ist es so weit: das Raimund Theater öffnet nach mehr als zweijähriger Sanierungspause seine Pforten. ORF III begleitet die Wiedereröffnung ab 21. September mit einem Musical-Programmschwerpunkt, der alle Scheinwerfer auf das beliebte Genre richtet. Höhepunkt ist die Live-Übertragung der glanzvollen Raimund Theater Eröffnungsgala WE ARE MUSICAL mit Musical-Stars wie Ana Milva Gomes, Maya Hakvoort, Mark Seibert, Lukas Perman u. v. m. Zur Einstimmung beleuchtet eine neue „Erbe Österreich“-Doku von Martin Vogg die Historie des renommierten Mariahilfer Theaterhauses und Elisabeth Engstler bringt dem ORF III-Publikum in einer neuen „Kultur Heute“-Rubrik die „Faszination Musical“ nahe. Aus diesem Anlass laden ORF III und die Vereinigten Bühnen Wien zum Pressegespräch

FASZINATION MUSICAL

ORF-III-Schwerpunkt zur Eröffnung des Raimund Theaters

am Dienstag, 14. September 2021,

um 11:30 Uhr

im ORF-Funkhaus, Studio 3

Argentinierstraße 30A, 1040 Wien

Am Podium:

Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke

Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer Wien Holding

Peter Schöber, ORF-III-Programmgeschäftsführer

Franz Patay, Geschäftsführer Vereinigte Bühnen Wien

Christian Struppeck, VBW-Musical-Intendant

Es erwarten Sie außerdem ein musikalischer Überraschungs-Act der Vereinigten Bühnen Wien sowie eine Vorschau auf die „Erbe Österreich“-Neuproduktion.

