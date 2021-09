„Meine großen 10“ ab 8. September in ORF 1

Die neue ORF-Ranking-Show mit Caroline Athanasiadis und Gerald Fleischhacker

Wien (OTS) - „Meine großen 10“ ist eine moderne Ranking-Show im 70er-Jahre-Retro-Outfit. Die Gastgeber – Neo-„Dancing Star“ Caroline Athanasiadis und Gerald Fleischhacker – begrüßen ab 8. September 2021 jeden Mittwoch um 21.10 Uhr in ORF 1 prominente Gäste, um mit ihnen über ihre ganz persönlichen „Top 10“ zu einem bestimmten Thema zu plaudern. Die Promi-Gäste bringen dabei nicht nur das Thema sondern auch gleich das gesamte Ranking mit und präsentieren ihre ganz persönlichen Highlights – gereiht von Platz 10 bis Platz 1. Unterstützt werden sie dabei durch lustige, skurrile, aufregende oder emotionale Bilder aus dem ORF-Archiv. Jede Folge ist dabei einem Thema und einem Promi-Gast gewidmet. In Folge 1 präsentiert Ex-Skistar und Kokommentator Hans Knauß seine ganz persönlichen Heldinnen und Helden des Sports. Volksmusik-Sängerin Melissa Naschenweng bringt ihre liebsten Austropop-One-Hit-Wonder mit und Satiriker und Kabarettist Peter Klien spricht über seine liebsten Polit-Hoppalas. Moderatorin Silvia Schneider reiht legendäre Events und Grande Dame Dagmar Koller gibt Einblicke in ihr Leben und in ihre „großen 10“ unvergessener Promi-Momente.

Caroline Athanasiadis: „Unsere Themen sind sehr Österreich-lastig und bei uns gibt dazu ein Gast sein ganz persönliches Ranking ab – wir legen da auch schon mal unser Veto ein, wenn wir mit diversen Platzierungen nicht einverstanden sind. Genau dieser persönliche Aspekt macht für mich die Show so spannend.“ Und weiter: „Der Mensch funktioniert sehr viel über Erinnerungen – und Ranking-Shows sind Erinnerungs-Shows. Dieser ‚das kenn ich auch‘-Effekt ist für uns alle eine sehr emotionale Geschichte. Außerdem bestimmt Wettbewerb unseren Alltag und wir sind das auch einfach so gewohnt, dass wir Dinge einordnen und in eine Reihenfolge bringen.“

Gerald Fleischhacker: „Ich denke, dass jeder Zuschauer und jede Zuschauerin ein eigenes Ranking zu unseren Themen hat und in der Sendung dann auch drauf schaut, ob sich das mit den Platzierungen unserer Gäste matcht. Eines kann ich schon verraten: Es sind immer auch Dinge dabei, an die man vorher wohl nicht gedacht hätte. Auf der anderen Seite sind auch Sachen nicht dabei, bei denen man von einem Fixplatz ausgegangen wäre. Und genau da haken wir beide dann bei unserem Gast nach.“

Caroline Athanasiadis und Gerald Fleischhacker sind außerdem am Samstag, dem 11. September, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu Gast bei Oliver Polzers „Q1 XL Ein Hinweis ist falsch – Comedy Special“.

„Meine großen 10“ – die Sendungen im Überblick:

„Meine großen 10 – Heldinnen und Helden des Sports“ mit Hans Knauß Sendetermin: Mittwoch, 8. September

„Meine großen 10 – Austropop-One-Hit-Wonder“ mit Melissa Naschenweng Sendetermin: Mittwoch, 15. September

„Meine großen 10 – Polit-Hoppalas“ mit Peter Klien Sendetermin: Mittwoch, 22. September

„Meine großen 10 – legendären Events“ mit Silvia Schneider Sendetermin: Mittwoch, 29. September

„Meine großen 10 – Promi-Momente“ mit Dagmar Koller Sendetermin: Mittwoch, 13. Oktober

