Kroatischer Vizepremierminister und Finanzminister Zdravko Maric zu Gast bei der TPA Steuerberatung

Wien (OTS) - Am 6. September fand in Kooperation mit SEEBDN die hochkarätige Veranstaltung „SEE Business Circle – Focus on Croatia“ bei TPA in Wien statt. Zradvko Maric, kroatischer Vizepremierminister und Finanzminister beantwortete spannende Fragen von „Die Presse“-Chefredakteur und Herausgeber Rainer Nowak. Gastgeber waren SEEBDN - Southeast Europe Business Development Network sowie das Steuerberatungsunternehmen TPA.

Nach den Begrüßungsworten von Aleksandar Gros (Generalsekretär des SEEBDN), Fritz Kaltenegger (Chairman of the Board of SEEBDN) und Thomas Haneder (TPA Partner, Mitglied des Management Teams bei TPA) gewährte Finanzminister Zdravko Maric interessante Einblicke in verschiedene Aspekte der aktuellen kroatischen Wirtschaftspolitik. Zahlreiche Entscheider grenzüberschreitend tätiger Unternehmen wie auch Vertreter der in Österreich tätigen kroatischen Business Community erhielten von dem langjährigen Regierungsmitglied einen interessanten Überblick über die erfolgreiche Steuerpolitik der kroatischen Regierung und die Auswirkungen der deutlichen Senkung relevanter Steuern wie beispielsweise der Körperschaftsteuer oder der Einkommensteuer. Maric betonte seine Absicht, die Konjunktur anzukurbeln und unterstrich erneut die Bestrebungen des jüngsten EU-Mitgliedes Kroatien, so schnell wie möglich der Schengen- und der Eurozone (2023) beizutreten. Für das Jahr 2021 gab er mit der Aussicht auf eine deutliche Erholung der Wirtschaft eine erfreuliche Prognose.

Im Anschluss an das spannende Interview konnten die knapp 50 anwesenden Gäste in zahlreichen Face to Face Gesprächen auch direkt Fragen an Finanzminister Zdravko Maric richten.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Gerald Sinabell | Head of Corporate Communications

T. 01 588 35-428

gerald.sinabell @ tpa-group.at



Mag. Isabel Segrelles | Corporate Communications

T. 01 588 35-217

isabel.segrelles-vaello @ tpa-group.at