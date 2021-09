Vienna City Marathon: Lückenlose Teststrategie ermöglicht sicheres Großevent

Auch Geimpfte und Genesene müssen getestet sein. Enge Kooperation mit „Alles gurgelt!“-Projekt – zahlreiche zusätzliche Testangebote für Läufer*innen

Wien (OTS) - Als einer der ersten großen europäischen Marathons überhaupt bringt der Vienna City Marathon am 11. und 12. September 2021 rund 25.000 Läufer*innen in insgesamt sieben unterschiedlichen Bewerben auf die Wiener Straßen. Nach der Covid-19 bedingten Absage des VCM im vergangenen Jahr widmet sich das Organisationsteam angesichts des VCM-Startschusses in weniger als einer Woche mit Feuereifer den letzten Vorbereitungen. Möglich wird der 38. VCM durch ein maßgeschneidertes Präventionskonzept, damit alle Teilnehmer*innen mit einem guten und sicheren Gefühl an den Start gehen können. Unter der Federführung von Dr. Hans-Peter Hutter, Leiter des Zentrums für Public Health an der MedUni Wien, ist ein 110 Seiten starkes Konzept entstanden, das den VCM zum „Fest der Gesundheit“ machen soll: „Ein breitenwirksamer Impuls für viele Menschen, wieder verstärkt körperliche Aktivitäten zu setzen, geht Hand in Hand mit einem weitreichenden Maßnahmenpaket, das allen Beteiligten, von Zuschauern bis zu Läufern, möglichst hohen Infektionsschutz und größtmögliche Sicherheit bietet“, sieht Dr. Hans-Peter Hutter die VCM-Organisatoren bestens gerüstet.

Umfassendes Testangebot – in Partnerhotels, in Gurgelboxen, in ÖBB Nightjets

Alle Läufer*innen, ob geimpft oder ungeimpft, brauchen bereits bei der Startnummernausgabe einen negativen PCR- oder Antigen-Test, der bis zum Start des jeweiligen Laufes gültig sein muss. Damit dies bestmöglich funktionieren kann, werden den Läufern umfassende Testoptionen angeboten:

In den regelmäßigen Newslettern vor dem Start werden alle Läufer*innen ausführlich über Testpflicht und Angebote informiert.

• Alle Teilnehmer*innen erhalten mit den Startunterlagen einen kostenlosen Gurgeltest.

• Die Gurgeltests können von den Läufer*innen bei allen bestehenden Abgabestationen (also bei den Unternehmen der REWE Gruppe) abgegeben werden. Zusätzlich gibt es weitere Abgabestationen in der Marxhalle, im Zielbereich bei der Impfbox sowie in den Gurgelboxen der Stadt Wien.

• In Kooperation mit dem Logistik- und Analysepartner der Wiener „Alles gurgelt!“-Initiative, dem Wiener Lifebrain-Großlabor, werden die in den Gurgelboxen der Stadt Wien (insb. am Wiener Rathausplatz) von VCM-Teilnehmer*innen abgegebenen Gurgeltests raschest möglich analysiert; jedenfalls innerhalb von 24 Stunden.

• Die acht VCM-Partnerhotels der Austria Trend Hotel Kette stellen allen in ihren Häusern abgestiegenen VCM-Teilnehmer*innen kostenlos Gurgeltests zur Verfügung.

• Auch die ÖBB verteilen seit 30. August 2021 in allen ÖBB Nightjets nach Wien kostenlose Gurgeltests.

• Darüber hinaus wurde das Starterfeld beschränkt. Rund 25.000 Läufer*innen sind angemeldet; im Vergleich mit bis zu 42.000 Teilnehmern in früheren Jahren. Start- und Zielbereich sowie auch die Verpflegungszonen entlang der Strecke werden auseinandergezogen, um mehr Abstand zu ermöglichen.

„Die Teststrategie und unsere Kooperation mit „Alles gurgelt!“ sind ein wichtiger Baustein zur sicheren Durchführung des Vienna City Marathon. Die Veranstaltung steht ganz besonders im Blickpunkt, weil wir als international erster großer Stadtmarathon seit Beginn der Pandemie wieder stattfinden können“, sagt Kathrin Widu, Geschäftsführerin Vienna City Marathon.

Stadtrat Hacker: Wien mit europaweit engstem Testprogramm

„Mit ‚Alles Gurgelt!‘ hat die Bundeshauptstadt Wien das engmaschigste PCR-Testprogramm aller Großstädte Europas. So können wir nicht nur frühzeitig Infektionen entdecken und Infektionsketten durchbrechen, sondern auch dafür sorgen, dass Veranstaltungen wie der Vienna City Marathon so gut es geht sicher stattfinden können,“ so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Sportliche Ambitionen auch bei der Analyse: Rasche Testergebnisse zugesichert

Auch der Logistik- und Analysepartner des Vienna City Marathons, das Wiener Lifebrain-Großlabor, schließt sich den sportlichen Bemühungen an, raschest mögliche Analyseergebnisse sicherzustellen, insbesondere für alle Sportler*innen, die nicht aus Wien stammen: „Wir arbeiten eng mit dem VCM-Organisationsteam und der Stadt Wien zusammen, damit auch Läuferinnen und Läufer, die aus den Bundesländern oder aus dem Ausland kommen, rechtzeitig vor Startnummernabholung und Startschuss ihre Testergebnisse zugeschickt bekommen. Mittlerweile können wir in unserem Wiener Hightech Labor bis zu 500.000 Proben pro Tag per PCR Test analysieren. Wir sind also überzeugt davon, dass jeder Läufer rasch und unkompliziert sein Testergebnis sowie das GreenPass Zertifikat vor dem Start elektronisch übermittelt bekommt und damit sicher und unbelastet an den Start gehen kann,“ erklärt Univ.Prof. Dr. Michael Havel, Geschäftsführer der Lifebrain-Labors. „Wir arbeiten derzeit mit zahlreichen Großveranstaltern zusammen – vom VCM-Team über das Forum Alpbach bis zu Organisationen von Großkonferenzen, um für deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirkungsvolle und rasch verfügbare Testangebote zu ermöglichen. Auch für die Wiener Schulen analysieren wir die PCR-Gurgeltests. Rechtzeitig für den Herbst haben wir unsere Analysekapazitäten nochmals kräftig aufgestockt und stellen mit umfangreichen Qualitätssicherungsmaßnahmen und zahlreichen externen Evaluierungen und Qualitätszertifizierungen sicher, dass alle unsere Partner sich auf zuverlässige, rasche und auf neuestem Stand der Technik ausgewertete Testergebnisse verlassen können."

