Für mehr Gerechtigkeit in Oberösterreich: AK-Forderungen an die Landesregierung

Linz (OTS) - Am 26. September 2021 wird der oö. Landtag gewählt. Aus Sicht der AK Oberösterreich bietet sich für die folgenden sechs Jahre die Chance für eine ambitionierte und stärkende Neuausrichtung der Landespolitik.

Bei einer Pressekonferenz am Montag, 13. September 2021, um 11 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , präsentieren wir unsere zukunftsorientierten Vorschläge und Forderungen für die Arbeitsmarktpolitik, den Pflege- und Gesundheitsbereich, die Sozialpolitik, für leistbares Wohnen, bessere Kinderbetreuung und für die Bildungspolitik.



Unter dem Titel: Für mehr Gerechtigkeit in Oberösterreich: AK-Forderungen an die Landesregierung stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und AK-Direktorin Andrea Heimberger, MSc, als Gesprächspartner/-in zur Verfügung.



Die Teilnahme an der Pressekonferenz ist auch online möglich. Über diesen Link können Sie sich bereits jetzt anmelden.

Wir freuen uns, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen. Vor Beginn der Pressekonferenz müssen wir den 3G-Nachweis (geimpft, getestet, genesen) laut den aktuellen Covid-19 Vorgaben kontrollieren.

