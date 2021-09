Laut einer Studie von Milkman Technologies und IDC müssen Unternehmen vor allem die letzte Meile meistern, um Kundenerwartungen zu übertreffen

Verona, Italien (ots/PRNewswire) - Milkman Technologies und IDC präsentieren den Bericht: "Master the Last Mile to Exceed Customer Expectations and Win Loyalty" ("Meistern Sie die letzte Meile, um die Erwartungen der Kunden zu übertreffen und deren Loyalität zu gewinnen").

Das Dokument liefert Statistiken und Erkenntnisse über die Bedeutung der Omnichannel-Lieferung als Schlüsselfaktor beim Einkaufserlebnis.

Die zunehmende Dynamik des eCommerce erfordert eine einheitliche Customer Journey, um den Erwartungen der immer mehr unter Zeitdruck stehenden Verbraucher gerecht zu werden.

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie ist,dass 71 % der europäischen Einzelhändler das Kundenerlebnis als einen Schlüsselprozess für den Erfolg des eCommerce bewerten.

Da sich immer mehr Verbraucher dem E-Commerce zuwenden, beeinflussen Omnichannel-Lieferoptionen die Entscheidungen der Kunden maßgeblich.

Antonio Perini, Chief Executive Officer von Milkman Technologies, kommentiert: "Die letzte Meile ist das neue Retailgeschäft. Dies ist nicht nur der Slogan von Milkman Technologies, sondern auch eine strategische Säule für Einzelhändler, die sich mit der neuen Normalität auseinandersetzen. Das bedeutet, dass die Verbraucherfreundlichkeit und eine reibungslose Lieferung genauso wichtig geworden sind wie das Produkt selbst. Ein Fulfillment-Service, der die Erwartungen der Kunden erfüllt, ist nicht mehr nur ein Mehrwertdienst, sondern eine Grundvoraussetzung für das Überleben."

Der Bericht wird auf dem IDC European Retail Executive Digital Summit 2021 präsentiert. Datum des Events: 21. September 2021, 12.45 Uhr MEZ. Melden Sie sich hier an.

Milkman Technologies wird am Innovation Vendor Panel teilnehmen: Dies ist eine Gelegenheit für die Teilnehmenden, sich mit Gleichgesinnten über wichtige Geschäftsfragen für die Einzelhandelsbranche auszutauschen.

Für weiterführende Informationen:

milkmantechnologies.com

LinkedIn

Twitter

Informationen zu Milkman Technologies:

Milkman Technologies bietet Einzelhändlern mit Anspruch auf eine außergewöhnliche Kundenorientierung eine Lösung für Lieferungen auf der letzten Meile. Milkman Technologies wurde 2015 gegründet und konnte bis heute über 35 Millionen Euro an Finanzmittel sammeln. Das Unternehmen hat internationale Kunden und Niederlassungen in ganz Europa.

Informationen zu IDC:

IDC ist der weltweit führende Anbieter von Marktinformationen, Beratungsdienstleistungen und Veranstaltungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie, der Telekommunikation und der Verbrauchertechnologie. IDC hilft IT-Fachleuten, Geschäftsführern und der Investment-Community, faktenbasierte Entscheidungen über Technologiekäufe und Geschäftsstrategien zu treffen. Mehr als 1.100 IDC-Analysten bieten globales, regionales und lokales Fachwissen über Technologie- und Branchenmöglichkeiten und -trends in über 110 Ländern weltweit. Seit mehr als 50 Jahren bietet IDC strategische Einblicke, die den Kunden helfen, ihre wichtigsten Geschäftsziele zu erreichen. IDC ist eine Tochtergesellschaft von IDG, dem weltweit führenden Technologie-, Medien-, Forschungs- und Veranstaltungsunternehmen.

www.milkmantechnologies.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1608407/IDC_and_Milkman_Technologies_Report.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1608406/Milkman_Technologies_logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Adamo Dagradi

adamo.dagradi @ milkmantechnologies.com

Mobil: +39 3482934070