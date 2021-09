„Starmania 22“ – Der große TV-Frühjahrsevent ab 4. März 2022 in ORF 1

Bewerbungen ab sofort unter tv.ORF.at/starmania22

Wien (OTS) - Es war DER TV-Event des Frühjahrs und bis zu 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren am 7. Mai 2021 bei Anna Bucheggers Sieg im Finale von „Starmania 21“ in ORF 1 mit dabei. Am 4. März 2022 geht die legendäre ORF-Castingshow in die nächste Runde. Dann heißt es in neun Ausgaben von „Starmania 22“, immer freitags um 20.15 Uhr live in ORF 1, wieder Bühne frei für Österreichs Gesangstalente. Bewerbungen sind ab sofort möglich – weitere Details zur Show werden im Herbst bekanntgegeben.

3,6 Millionen sahen „Starmania 21“-Staffel – Top-Quoten beim jungen Publikum

Besonders für das junge Publikum (12-29) war das Angebot in den zehn Shows mit Marktanteilen von bis zu 45 Prozent und 29 Prozent im Schnitt sowie durchschnittlich 26 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen sehr attraktiv. Das ist im deutschen Sprachraum und europaweiten Vergleich ein Spitzenwert. Insgesamt wurden 3,6 Millionen Österreicher/innen über zwölf Jahren erreicht (weitester Seherkreis) – das entspricht rund 48 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung 12+. Durchschnittlich verfolgten 593.000 Menschen in Österreich (Marktanteile 18/26/29 Prozent) die „Starmania 21“-Ausgaben (Show und Entscheidung) in ORF 1.

Bewirb dich jetzt – unter tv.ORF.at/starmania22

Wer eine interessante Stimme hat und es genießt, vor anderen zu singen, mit seinen Song-Interpretationen für Gänsehautmomente sorgt und immer schon die große Bühne erobern wollte, ist hier bei „Starmania“ genau richtig. Egal ob professioneller Musiker/professionelle Musikerin oder ungeschliffener Rohdiamant – gesucht werden Menschen, die mit ihren unglaublichen Stimmen das ganze Land berühren möchten. Wer also vom Sprung ins Rampenlicht träumt und mindestens 15 Jahre alt ist, kann sich unter tv.ORF.at/starmania22 für den ORF-1-Frühjahrsevent bewerben. Stichtag für das Mindestalter ist der 1. März 2022, nach oben ist kein Alterslimit gesetzt.

Nach einer ersten individuellen Vorselektion – telefonisch und online – durch die Redaktion, werden die vielversprechendsten Bewerberinnen und Bewerber zum persönlichen Casting eingeladen, bei dem sie ihre Gesangskünste vor einer Fachjury unter Beweis stellen müssen.

