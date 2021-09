Neuer Lederleitner HOME Store in der Wiener City: OTTO Immobilien hat vermittelt

Markus Lederleitner: Es braucht mehr Mut in der Auswahl von Möbel, Tapeten, Farben und Accessoires!

Wien (OTS) - Vor kurzem eröffnet, etabliert sich der neue Lederleitner HOME Store in der Mahlerstraße 14 in der Wiener Innenstadt, eine Liegenschaft der Generali Gruppe, schon jetzt als die angesagte Adresse für eine neue Art des Wohnens: Auf 800 m2 wird in einem außergewöhnlichen Ambiente eine Farbenvielfalt, Opulenz und Eleganz aus unterschiedlichen Stilen, Marken, Einzelstücken und Accessoires geboten, wie man sie sonst nur von internationalen Stores in Paris, New York und Mailand kennt. Vermittelt wurde der neue HOME Flagship Store an bester City-Adresse von OTTO Immobilien.

Urbaner, internationaler und lifestyliger möchte Lederleitner sein, um an diesem TOP-Standort bewusst die städtische Klientel anzusprechen. Deshalb wird neben außergewöhnlichem Interior Design in der Mahlerstraße auch professionelle Einrichtungsberatung angeboten, betont Markus Lederleitner: „Früher hat man sich gerne vom Keller bis zum Dach im selben Stil eingerichtet. Daraus hat sich eine gewisse Langeweile etabliert. Es bräuchte wieder mehr Selbstbewusstsein und Mut in der Auswahl von Möbel, Tapeten, Farben, Oberflächen oder Accessoires. Bei uns finden Sie einen Mix an Designstilen von Klassik über Retro bis hin zu zeitgemäßen sowie zeitlosen Produkten. Die neue Art des Wohnens“.

Mit der neuen Adresse in der Mahlerstraße hat der Lederleitner HOME Store im Schloss Walpersdorf nunmehr eine adäquate urbane Dependance gefunden. „Wir freuen uns ganz besonders, in einem so geschichtsträchtigen Haus, wie der Malerstraße 14 ein neues Interieurkonzept etabliert zu haben“, betont Anthony Crow, MSc, Teamleiter Retail bei OTTO Immobilien. Der Standort war einst das Stammhaus von Backhausen, das für die Herstellung von hochwertigen Textilien weltweit bekannt ist.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Scheidl-Aziz

Presse und Kommunikation



Otto Immobilien GmbH

Riemergasse 8, 1010 Wien

T +43 1 512 77 77-336

M +43 650 350 90 36

k.scheidl @ otto.at

www.otto.at