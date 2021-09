VisitMalta.com kündigt Pete Tong Classics an, ein kultiges Event der elektronischen Musik mit The Heritage Orchestra und Jules Buckley

Valletta, Malta (ots/PRNewswire) - Am 28. September 2021 wird der bekannte DJ, Moderator und Tanzpionier Pete Tong zusammen mit The Heritage Orchestra (HER_O) und dem Dirigenten Jules Buckley in Malta ein Konzert geben, bei dem einige zeitlose Klassiker ein wohlverdientes Comeback feiern werden.

Pete Tong Classics verspricht ein kultiges, klassisches Event der elektronischen Musik zu werden, das kühn und originell konzipiert ist.

Mit ihren drei Alben Classic House, Ibiza Classics und Chilled Classics erobern Tong und Co. die Tanzfläche und die Konzertarena auf eine ganz neue, zukunftsweisende Art.

"Obwohl es sich surreal anfühlt, sind wir mehr als glücklich, diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben. Monate und Wochen, in denen die maltesische Öffentlichkeit Opfer gebracht hat, haben uns die Durchführung einer kontrollierten Veranstaltung dieser Größenordnung unter Einhaltung aller Vorschriften und unter Gewährleistung der Sicherheit aller ermöglicht. Es ist uns eine Ehre, Pete Tong und das Heritage Orchestra nach Malta zu bringen. Das Event verspricht ein innovatives Erlebnis für alle Teilnehmer zu werden", erklärte Johann Buttigieg, CEO der Malta Tourism Authority.

Tickets für die Pete Tong's Classics Live aus Malta können unter diesem Link erworben werden. Eine frühzeitige Buchung wird dringend empfohlen, da die Anzahl der verfügbaren Karten begrenzt ist.

SONSTIGE VERANSTALTUNGEN:

Der September ist vollgepackt mit musikalischen Veranstaltungen auf Malta. Den Anfang macht Joseph Calleja, Maltas berühmter Tenor, der diesen ereignisreichen Monat am 4. September mit dem Philharmonischen Orchester Maltas und seinem eigenen Eurovisionsstar - Destiny Chukunyere eröffnet.

Nach Joseph Calleja moderiert Tony Hadley It's a Kind of Magic - The Queen Story, ein 60-köpfiges BBC-Konzertorchester, das eine spektakuläre Klangexplosion durch einige der größten Rockhymnen der Welt verspricht. Die Veranstaltung findet am 24. September statt, weitere Informationen finden Sie unter diesem Link.

COVID-19 RICHTLINIEN

Die Veranstaltungen werden nach den COVID-19-Protokollen organisiert, die derzeit von den Gesundheitsbehörden erstellt werden. Die größtmögliche Sicherheit der Musiker, der Darsteller und des Publikums hat stets oberste Priorität.

Aus diesem Grund sollten Sie bei der Online-Buchung von Tickets auf visitmalta.com - bis zu 6 Personen pro Gruppe sind möglich - um eine Bestätigung gebeten, dass sie im Besitz eines gültigen COVID-19-Impfpass sind.

Die Gruppen bestehen aus maximal 6 Plätzen mit einem Abstand von 2 m zwischen den Gruppen, und die Gesamtzahl der Blasen beträgt maximal 340 Personen. Jede Blase hat ihr eigenes Warteschlangensystem und ihre eigenen Einrichtungen. Bei der Einreise wird die Körpertemperatur kontrolliert, und es muss ein genehmigter Impfpass zusammen mit einem Personalausweis vorgelegt werden.

