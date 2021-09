Oö. Volksblatt: "Reaktion nötig" (von Tobias HÖRTENHUBER)

Ausgabe vom 7. September 2021

Linz (OTS) - Die üble Laune war ÖFB-Teamchef Franco Foda beim Medientermin vom Gesicht abzulesen. Nur als ein Kollege meinte, er habe eine sportliche Frage, grinste der Deutsche kurz. Kritik sieht er seit jeher als Majestätsbeleidung, dementsprechend kurz und pampig waren gestern die Antworten auf unangenehme Fragen. Wurde an dieser Stelle schon einmal erwähnt, dass Foda nicht der richtige Teamchef ist? Ja, bestimmt ...

Ein Sieg gegen Schottland wäre heute trotzdem wünschenswert, ganz einfach, weil man als Österreicher nicht auf eine Niederlage von Österreich hofft. Wenn es tatsächlich stimmt, dass die Chemie zwischen Teamchef und Mannschaft nicht mehr passt, dann muss die ÖFB-Spitze so oder so reagieren — unabhängig vom Ergebnis. Um die Beteuerungen von Kapitän David Alaba und Foda selbst, dass das Verhältnis sehr gut sei, kann man sich nichts kaufen. Was sollen sie öffentlich vor so einem wichtigen Match auch anderes sagen?

Fix ist, dass den Stehsätzen der beiden — „Wir müssen die einfachen Fehler abstellen und vorne die Chancen nützen“ (na geh, echt?) — gegen Schottland Taten folgen müssen.

Auch wenn das gelingen sollte, muss es eine ehrliche Analyse des Quali-Triples geben — von der Performance der Spieler und des Teamchefs.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at