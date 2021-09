Korrektur zu OTS0091 vom 06.09.2021: Lotto: 35-Jahr-Jubiläum: Dreifachjackpot – 3,4 Mio warten

Solo-Sechser bei LottoPlus und 2 Joker

Wien (OTS) -

KORREKTUR-HINWEIS

Am Sonntag, den 7. September 1986 fand die erste Ziehung von Lotto „6 aus 45“ statt. In diesen Tagen also feiert Lotto sein 35-Jahr-Jubiläum. 35 Jahre, in denen 3.125 Sechser ermittelt wurden und 1.071 davon sogar einen Gewinn in Millionen-Höhe erzielen konnten. Der höchste Sechser in dieser Zeit ging mit knapp 15 Millionen Euro an einen Niederösterreicher, der mit einem Sologewinn nach dem einzigen Siebenfach-Jackpot in der Lotto-Geschichte so richtig absahnen konnte.

Bei der aktuellen Ziehung am kommenden Mittwoch wartet nun ein Dreifach-Jackpot auf die Spielteilnehmer. 3,4 Millionen werden dann voraussichtlich im Topf liegen. Und das nach einer langen Zeit, seit Mai, in der die Jackpot-Ereignisse nie über einen Doppeljackpot hinauskamen.

Kein Spielteilnehmer konnte sich diesmal einen Fünfer mit Zusatzzahl holen. Auch hier wartet also ein Jackpot mit voraussichtlich rund 260.000 Euro auf die Spielteilnehmer.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es zuletzt wieder einen Solo-Sechser. Ein Niederöster-reicher war mit einem Tipp auf seinem Normalschein erfolgreich und gewann mehr als 301.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Mittwoch geht es um rund 300.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es zwei Quittung mit der richtigen Joker Zahl. Ein win2day-Spielteilnehmer und ein Kärntner sagten „Ja“ zur richtigen Jokerzahl, knackten damit den Jackpot und freuen sich über jeweils mehr als 200.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5. September 2021

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.430.325,72 – 3,4 Mio. warten JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 133.831,36 105 Fünfer zu je EUR 1.390,40 250 Vierer+ZZ zu je EUR 175,10 5.031 Vierer zu je EUR 48,30 6.447 Dreier+ZZ zu je EUR 16,90 80.901 Dreier zu je EUR 5,40 239.540 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 6 15 22 38 43 45 Zusatzzahl 41

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5. September 2021

1 Sechser zu EUR 301.040,50 72 Fünfer zu je EUR 979,30 3.091 Vierer zu je EUR 20,30 54.222 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 3 4 15 21 24 26

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5. September 2021

2 Joker zu je EUR 200.096,90 7 mal EUR 8.800,00 92 mal EUR 880,00 1.061 mal EUR 88,00 10.948 mal EUR 8,00 105.631 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 5 2 8 6 6

