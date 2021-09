AVISO: PK Nachhaltigkeitsbewertung bestätigt: Österreichs Biohöfe hervorragend in Sachen ökologische Nachhaltigkeit

Wien (OTS) -



Nachhaltigkeitsbewertung bestätigt: Österreichs Biohöfe hervorragend

in Sachen ökologische Nachhaltigkeit



Das Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL) Österreich

hat im Auftrag von BIO AUSTRIA eine vertiefende wissenschaftliche

Auswertung der Leistungen österreichischer Biohöfe durchgeführt.

Die wissenschaftliche Arbeit basiert auf den Daten einer erstmals

getätigten umfassenden gesamtbetrieblichen Nachhaltigkeitsbewertung

auf landwirtschaftlichen Biobetrieben.



Die Ergebnisse sind besonders vor dem Hintergrund der laufenden

Verhandlungen zur Ausgestaltung des nächsten Österreichischen

Agrar-Umweltprogramms (ÖPUL) von Interesse.



Ihre GesprächspartnerInnen am Podium:

Gertraud Grabmann, Obfrau BIO AUSTRIA

Dr. Thomas Lindenthal, FiBL Österreich

Mag. Richard Petrasek, FiBL Österreich



Anmeldung erbeten unter office @ bio-austria.at oder 01/403 50 70



Oder per Live-Video-Stream unter:

https://events.streaming.at/bioaustria-20210909



Datum: 9.9.2021, um 09:30 Uhr



Ort:

APA Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien



Url: https://events.streaming.at/bioaustria-20210909



