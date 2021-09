Helvetia prämiert Olympia-Diskus-Bronze von Lukas Weißhaidinger mit 50.000 Euro

Heute überreichte Helvetia-CEO Thomas Neusiedler dem 29-jährigen Innviertler einen Scheck über 50.000 EUR für Bronze in Tokio.

Wien (OTS) - Die Versicherung hatte im Rahmen einer Exklusivpartnerschaft mit dem Österreichischen Leichtathletik-Verband die Kosten für die neu eingeführten Siegprämien in Form einer Versicherungslösung im Erfolgsfall übernommen. Mit insgesamt 75.000 Euro an Siegesprämien konnte Helvetia die bisherigen Diskus-Erfolge des Schärdingers Lukas Weißhaidinger bereits honorieren. Für den WM-Stockerlplatz 2019 hatte Helvetia «Lucky Luki» bereits einen Scheck über 25.000 Euro übergeben.

»Als absolut sportbegeistertes Unternehmen haben wir uns wahnsinnig gefreut, dass Lukas nach dem dritten Platz in Doha 2019 jetzt auch in Tokio seinen Medaillentraum mit spektakulären 67,07 Metern erfüllen konnte und wieder Bronze mit nach Hause gebracht hat«, so Thomas Neusiedler, CEO bei Helvetia Österreich, im Rahmen der heutigen Pressekonferenz des Österreichischem Leichtathletik-Verbandes in der Helvetia Generaldirektion zur Vorschau auf das Diamond-League-Finale.

»Ich durfte schon mit Luki trainieren und war von seiner mentalen und physischen Stärke schwer beeindruckt – daher ist es ein besonderes Erlebnis für mich, ihm nun schon zum zweiten Mal einen Siegesscheck, dieses Mal mit der Prämie von 50.000 Euro, überreichen zu dürfen. Immerhin hat der Ausnahmeathlet Geschichte geschrieben und die erste Medaille für Österreichs Leichtathletik-Herren bei Olympia nach Hause geholt«, so Neusiedler.

Helvetia hat den Österreichischen Leichtathletik-Verband als Wirtschaftspartner bei den Großveranstaltungen Leichtathletik WM 2019 in Doha und Olympia 2020 in Tokio unterstützt. Im Rahmen der Wirtschaftspartnerschaft übernahm Helvetia die Risikoabdeckung der neu eingeführten Siegesprämien. Versichert wurden konkret die Leistungsprämien für erfolgreiche Athletinnen und Athleten, die Gold, Silber oder Bronze bei einer der beiden Veranstaltungen erreichten.

Rückfragen & Kontakt:

Helvetia Versicherungen AG

Harriet Burtscher und Christina Steinkellner

+43 (0)50 222-1236

presse @ helvetia.at

https://www.helvetia.at